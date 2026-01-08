مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية أوقف مواطنة بعد نشرها فيديو مسيئًا للمقدّسات الإسلامية

أوقف مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية وحماية الملكية الفكرية في وحدة الشرطة القضائية، المدعوة م. ز. (مواليد عام 1962، لبنانية)، بناءً على إشارة القضاء المختص، في ضوء انتشار مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعيّ يتضمّن إساءة إلى الدين والشعائر والمقدّسات الإسلامية.



في هذا السياق، أكّدت قوى الأمن الداخليّ متابعتها الحثيثة لأيّ مخالفات أو إساءات تُرتكب عبر الفضاء الإلكترونيّ، لا سيّما تلك التي من شأنها المسّ بالمعتقدات الدينية أو إثارة النعرات أو الإخلال بالسلم الأهليّ.



ودعت المواطنين إلى التحلّي بروح المسؤولية عند استخدام مواقع التواصل الاجتماعيّ، واعتمادها وسيلة للتعبير الإيجابيّ ونشر القيم الإنسانية، وعدم استغلالها للإساءة أو التعرّض للقيم الدينية والأخلاقية، لما لذلك من انعكاسات سلبية على المجتمع.