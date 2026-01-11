توقيف مواطنَين لارتكابهما جرائم مختلفة منها إطلاق النار على دورية للجيش... وهذا ما جرى ضبطه

أعلنت قيادة الجيش - مديرية التوجيه أن وحدات من الجيش نفّذت عمليات دهم لمنازل مطلوبين في منطقة الشراونة - بعلبك، وأوقفت المواطن (ع.ز.) المطلوب لارتكابه جرائم مختلفة منها إطلاق النار على دورية للجيش، وضبطت في حوزته كمية من حشيشة الكيف وحبوب الكبتاغون وأسلحة وذخائر حربية، بالإضافة إلى أعتدة عسكرية.



وأفادت بأن وحدة أخرى أوقفت في بلدة مجدلون - بعلبك، المواطن (ر.م.) لعدم امتثاله لعناصر الحاجز ولحيازته سلاحًا حربيًّا وكمية من حشيشة الكيف.



وأكدت قيادة الجيش أن المضبوطات سُلّمت وبوشر التحقيق مع الموقوفَين بإشراف القضاء المختص.