توقيف أحد المطلوبين بجرائم سرقة في الباروك

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - شعبة العلاقات العامة في بلاغ، أنه بناءً على معلومات توافرت لدى فصيلة عين زحلتا ضمن سرية بيت الدين في وحدة الدرك الإقليمي حول وجود أحد المطلوبين في محلة الباروك وتردّده إلى محل إقامة اتّخذه فيها، وبنتيجة المتابعة، تمّ تحديد مكان وجوده وكشف هويّته، ويدعى ر. ح. (مواليد عام 1974، لبناني).



وأفادت بأنه بتاريخ 8-1-2026، قامت قوّة من الفصيلة بمداهمة المكان المذكور وتوقيفه، حيث تبيّن أنّه مطلوب للقضاء بموجب 4 ملاحقات عدلية بجرائم سرقة.



وقد أُجري المقتضى القانوني بحقّه بناء على إشارة القضاء المختص.