قوى الأمن: تفكيك شبكة تنشط في ترويج المخدّرات وتسهيل أعمال الدعارة وتوقيف عدد من أفرادها
أمن وقضاء
2026-01-14 | 05:30
قوى الأمن: تفكيك شبكة تنشط في ترويج المخدّرات وتسهيل أعمال الدعارة وتوقيف عدد من أفرادها
في إطار المتابعة المستمرّة التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي لملاحقة المتورّطين بجرائم المخدّرات وتوقيفهم، توافرت معلومات لدى مكتب مكافحة المخدّرات المركزي في وحدة الشرطة القضائية حول شبكة تنشط في ترويج المخدّرات وتسهيل أعمال الدعارة في منطقة الدكوانة.
وبتاريخ 31-12-2025، وبنتيجة الاستقصاءات والتحرّيات، تمّ تحديد مكان وجود الشقّة التي تستخدمها الشبكة ومداهمتها من قبل دورية من المكتب، حيث جرى توقيف شخصين داخلها، بالرغم من محاولة أحدهما الفرار، وهما كلّ من السوريين:
ع. ع. (مواليد عام 2000)
ا. ج. (مواليد عام 1997).
وبتفتيشهما والشقّة، عثر بحوزتهما على /50/غ. قائم من مادة الـ "كريستال ميث"، و/33/غ. قائم من "حشيشة الكيف"، بالإضافة إلى ادوات تستعمل لتعاطي المخدرات.
وبالتحقيق معهما، صرح الأوّل انه يستحصل على حاجته من مادة الـ "كريستال ميث" من المدعو: م. ن. (مواليد عام 1989، لبناني)، والذي تم توقيفه بتاريخ 31-12-2025، بالقرب من مكان إقامته في الدّكوانة.
وبتفتيشه ومنزله، عُثر على /18/ غ. من الـ "كوكايين"، وغرام من الـ "كريستال ميث".
وبالتاريخ ذاته، وبنتيجة المتابعة، تم توقيف إحدى أفراد العصابة، وتُدعى:
ن. ف. (مواليد عام 1977، سوريّة).
وقد أُجري المقتضى القانوني بحقّهم، بناء على إشارة القضاء المختصّ، والعمل لا يزال جاريًا لتوقيف جميع المتورّطين.
أخبار لبنان
أمن وقضاء
الأمن:
تفكيك
ترويج
المخدّرات
وتسهيل
أعمال
الدعارة
وتوقيف
أفرادها
