الجيش: عمليات دهم في الهيشة - وادي خالد

نفّذت وحدات من الجيش عمليات دهم في بلدة الهيشة - وادي خالد، وأوقفت المواطن (م.ح.) لمشاركته في إشكال سابق تخلله إطلاق نار وإصابة 3 مواطنين ولحيازته أسلحة وذخائر حربية.



وضبطت كمية منها، إضافة إلى كمية من حبوب الكبتاغون، وفق ما أعلنت قيادة الجيش - مديرية التوجيه.



وسُلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوف بإشراف القضاء المختص.



وتجري المتابعة لتوقيف بقية المتورطين.