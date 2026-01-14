الأخبار
الجيش: عمليات دهم في الهيشة - وادي خالد
أمن وقضاء
2026-01-14 | 08:19
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
الجيش: عمليات دهم في الهيشة - وادي خالد
نفّذت وحدات من الجيش عمليات دهم في بلدة الهيشة - وادي خالد، وأوقفت المواطن (م.ح.) لمشاركته في إشكال سابق تخلله إطلاق نار وإصابة 3 مواطنين ولحيازته أسلحة وذخائر حربية.
وضبطت كمية منها، إضافة إلى كمية من حبوب الكبتاغون، وفق ما أعلنت قيادة الجيش - مديرية التوجيه.
وسُلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوف بإشراف القضاء المختص.
وتجري المتابعة لتوقيف بقية المتورطين.
أخبار لبنان
آخر الأخبار
أمن وقضاء
عمليات
الهيشة
قوى الأمن: تفكيك شبكة تنشط في ترويج المخدّرات وتسهيل أعمال الدعارة وتوقيف عدد من أفرادها
السابق
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
