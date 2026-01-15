توقيف شخص متورّط بتجارة وتعاطي المخدرات... وضبط أسلحة ومسروقات ومواد مخدّرة

أوقفت مديرية الجنوب الإقليمية في امن الدولة بتاريخ ١٥/١/٢٠٢٦، الفلسطيني (م.د.) بجرم تجارة وتعاطي المخدرات، وجرى ضبط أسلحة ومسدسات حربية ودراجات نارية مسروقة، إضافة إلى كمية كبيرة من المخدرات والحقن.



وفي خلال التحقيق، تبيّن أنّه مطلوب بعدة مذكرات عدلية.



وأُجري المقتضى القانوني بحقه بناءً لإشارة القضاء المختص.