بكمين محكم... القاء القبض على شبكة ترويج مخدِّرات تنشط في الأشرفية

توافرت معطيات لدى مفرزة استقصاء بيروت في وحدة شرطة بيروت، حول وجود مجموعة من الأشخاص على متن سيّارة رباعية الدفع من نوع “نيسان” لون أبيض، يقومون بترويج المخدّرات في محلّة الأشرفيّة.



وعلى الفور، باشرت دوريّات المفرزة إجراءاتها الميدانيّة والاستعلاميّة، وأُعطيت الأوامر للعمل على تحديد مكان السيّارة المذكورة وتوقيفها.



وبنتيجة الاستقصاءات والتحرّيات المكثّفة، جرى تحديد مكان وجودها، حيث نفّذت إحدى دوريّات المفرزة كمينًا محكمًا في محلّة الأشرفيّة، وتمكّنت من ضبط السيّارة وتوقيف من كان على متنها، وهم:



-أ. ع. (مواليد عام 1997، فلسطيني)



-م. س. (مواليد عام 1990، فلسطيني)



-ر. ع. ر. (مواليد عام 1999، فلسطيني)



-م. ع. (مواليد عام 2010، لبناني)



وبتفتيشهم والسيّارة، جرى ضبط كميّات من المواد المخدّرة موضّبة ومعدّة للترويج، وهي:



-81 كيس نايلون شفاف، إضافةً إلى نصف كيس، تحتوي جميعها على مادة السالفيا، بوزن إجمالي قدره حوالى 600 غ.



- قارورة بلاستيكيّة مجهّزة ومعدّة لتعاطي مادة الباز.



وأُودِع الموقوفون مع السيّارة والمضبوطات لدى القطعة المعنيّة، لإجراء المقتضى القانوني بحقّهم، بناءً على إشارة القضاء المختصّ.