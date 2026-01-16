نفذّ عمليّات سرقة من داخل منازل بطريقة إحترافيّة في طريق الجديدة... و"المعلومات" توقفه

على إثر حصول عمليّات سرقة عديدة من داخل منازل في محلّة طريق الجديدة، نُفّذت بطريقة احترافيّة عبر كسر وفتح الأبواب باستخدام أدوات حديديّة، وكان آخرها سرقة مصاغٍ ذهبي تُقدَّر قيمته بنحو ستّين ألف دولار أميركي، كثّفت القطعات المختصّة في قوى الأمن الدّاخلي جهودها لكشف هويّة الفاعل، وتوقيفه.



بنتيجة المتابعة والاستقصاءات المكثّفة، تمكّنت شعبة المعلومات من تحديد كامل هويّة المشتبه به. وبناءً عليه، نُفِّذ كمين محكم في محلّة الكولا، حيث تمكّنت دوريّة من شعبة المعلومات، بتاريخ 12-1-2026، من توقيف المدعو ف. م. (مواليد عام 1991، سوري).



وبالاستماع اليه، اعترف بإقدامه على 4 عمليّات سرقة من داخل منازل في محلّة طريق الجديدة، ولا سيّما في محيط جامعة بيروت العربيّة والملعب البلدي، كان آخرها بتاريخ 11-1-2026، وقد قُدّرت قيمة المسروقات، وهي عبارة عن مصاغٍ ذهبي، بحوالَي 60,000 دولار أميركي.



كما تبيّن أنّه من أصحاب السّوابق في جرائم السّرقة، ويعتمد أسلوب الدّخول إلى المنازل وسرقة المجوهرات منها.



وأُجري المقتضى القانوني بحقّه، ولا يزال التّحقيق جاريًا، بإشراف القضاء المختص.