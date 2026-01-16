الأخبار
توقيف 4 مواطنين وضبط كمية كبيرة من الأسلحة والذخائر الحربية

أمن وقضاء
2026-01-16 | 04:34
توقيف 4 مواطنين وضبط كمية كبيرة من الأسلحة والذخائر الحربية
توقيف 4 مواطنين وضبط كمية كبيرة من الأسلحة والذخائر الحربية

في إطار ملاحقة المتورطين في الاتجار بالأسلحة الحربية والمخلّين بالأمن، نفذت وحدة من الجيش عمليات دهم لمنازل مطلوبين في منطقة القصر – الهرمل، بتاريخ 15/ 1/ 2026، وأوقفت المواطنين (ه.م.) و(ز.م.) و(ا.ن.) و(ح.ج.) لاتجارهم بالأسلحة الحربية وإطلاقهم النار. وضبطت في حوزتهم كمية كبيرة من الأسلحة والذخائر الحربية. 

وسُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.
 
 
 

أخبار لبنان

أمن وقضاء

مواطنين

كبيرة

الأسلحة

والذخائر

الحربية

