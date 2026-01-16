توقيف 4 مواطنين وضبط كمية كبيرة من الأسلحة والذخائر الحربية

في إطار ملاحقة المتورطين في الاتجار بالأسلحة الحربية والمخلّين بالأمن، نفذت وحدة من الجيش عمليات دهم لمنازل مطلوبين في منطقة القصر – الهرمل، بتاريخ 15/ 1/ 2026، وأوقفت المواطنين (ه.م.) و(ز.م.) و(ا.ن.) و(ح.ج.) لاتجارهم بالأسلحة الحربية وإطلاقهم النار. وضبطت في حوزتهم كمية كبيرة من الأسلحة والذخائر الحربية.



وسُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.