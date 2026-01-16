توقيفات لشعبة المعلومات في قضية مقتل شاب في شكا

أوقفت دورية من شعبة المعلومات المدعو "م.و.ك" في محلة شكا البترون وذلك في إطار المتابعة الأمنية لإشكالٍ سابق تخلّله إطلاق نار وأدّى إلى مقتل المدعو "ب. خ" في محلة شكا.



ويُذكر أنّه يوم أمس نفّذت دورية من شعبة المعلومات مداهمة في محلة أنفة قرب معمل جرادة أسفرت عن توقيف المدعو "م. ك" أيضًا وهو مطلوب للقضاء بمذكرات توقيف عدّة.



وقد جرى اقتياد الموقوفين للتحقيق تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقّهما بإشراف القضاء المختص.