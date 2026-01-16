الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
16
o
البقاع
3
o
الجنوب
14
o
الشمال
14
o
جبل لبنان
11
o
كسروان
18
o
متن
18
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
نقطة انتهى
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
16
o
البقاع
3
o
الجنوب
14
o
الشمال
14
o
جبل لبنان
11
o
كسروان
18
o
متن
18
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
تعميم صورة موقوف بجرم احتيال يوهم ضحاياه بتأمين "فيزا شينغن"...
أمن وقضاء
2026-01-16 | 05:26
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
تعميم صورة موقوف بجرم احتيال يوهم ضحاياه بتأمين "فيزا شينغن"...
في إطار المتابعة اليوميّة التي تقوم بها قوى الأمن الدّاخلي لمكافحة مختلف أنواع الجرائم على جميع الأراضي اللّبنانية، توافرت معلومات لمفرزة الاستقصاء المركزيّة في وحدة جهاز أمن السّفارات والإدارات والمؤسّسات العامّة عن قيام شخص بعمليّات احتياليّة، من خلال إيهام ضحاياه بالاستحصال لهم على تأشيرات "شينغن" للدّخول إلى دولة أوروبية، مستغلاًّ عمله على أحد اليخوت، حيث يقوم بإعطائهم حجوزات وهميّة ويأخذ منهم مبالغ ماليّة كبيرة على دفعات، ويعدهم بدفع ما أخذه منهم من أموال في حال عدم صدور التأشيرة، وبعدها يتوارى عن الأنظار.
ونتيجة الاستقصاءات والتّحريّات المكثّفة التي قامت بها عناصر المفرزة المذكورة، تمكّنت من تحديد هويّة المشتبه به ومكانه، حيث أوقفته بكمينٍ محكم في النّبطيّة، ويُدعى ع. أ. (مواليد عام 1991، لبناني) وهو من أصحاب السّوابق بجرم مخدّرات.
لذلك، وبناء على إشارة القضاء المختص، تُعمّم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي صورته، وتطلب من الذين وقعوا ضحيّة أعماله، الحضور إلى مركز المفرزة الكائن في محلّة فردان – ثكنة بربر خازن الطّابق الثّاني، أو الاتّصال على الرقم: 792306-01، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونيّة اللّازمة.
أخبار لبنان
أمن وقضاء
موقوف
احتيال
ضحاياه
بتأمين
"فيزا
شينغن"...
التالي
توقيفات لشعبة المعلومات في قضية مقتل شاب في شكا
توقيف 4 مواطنين وضبط كمية كبيرة من الأسلحة والذخائر الحربية
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
2026-01-09
المديرية العامة لأمن الدولة تُعمّم صورة موقوف بجرم النصب والإحتيال
أمن وقضاء
2026-01-09
المديرية العامة لأمن الدولة تُعمّم صورة موقوف بجرم النصب والإحتيال
0
أمن وقضاء
2026-01-10
تعميم صورة موقوف بجرم فرض خوّات...
أمن وقضاء
2026-01-10
تعميم صورة موقوف بجرم فرض خوّات...
0
أمن وقضاء
2025-12-04
تعميم صورة موقوف نفّذ عمليات سرقة احتيالية..
أمن وقضاء
2025-12-04
تعميم صورة موقوف نفّذ عمليات سرقة احتيالية..
0
أمن وقضاء
2025-10-22
شعبة المعلومات توقف أفراد عصابة نصب واحتيال كانت تستدرج ضحاياها وتوهمهم ببيع دولارات مجمدة
أمن وقضاء
2025-10-22
شعبة المعلومات توقف أفراد عصابة نصب واحتيال كانت تستدرج ضحاياها وتوهمهم ببيع دولارات مجمدة
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
09:33
توقيف شخص استدرج ضحاياه من خلال أحد التّطبيقات ليسلبهم سياراتهم وأموالهم وهواتفهم...
أمن وقضاء
09:33
توقيف شخص استدرج ضحاياه من خلال أحد التّطبيقات ليسلبهم سياراتهم وأموالهم وهواتفهم...
0
أمن وقضاء
08:05
توقيفات لشعبة المعلومات في قضية مقتل شاب في شكا
أمن وقضاء
08:05
توقيفات لشعبة المعلومات في قضية مقتل شاب في شكا
0
أمن وقضاء
04:34
توقيف 4 مواطنين وضبط كمية كبيرة من الأسلحة والذخائر الحربية
أمن وقضاء
04:34
توقيف 4 مواطنين وضبط كمية كبيرة من الأسلحة والذخائر الحربية
0
أمن وقضاء
02:58
نفذّ عمليّات سرقة من داخل منازل بطريقة إحترافيّة في طريق الجديدة... و"المعلومات" توقفه
أمن وقضاء
02:58
نفذّ عمليّات سرقة من داخل منازل بطريقة إحترافيّة في طريق الجديدة... و"المعلومات" توقفه
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
04:00
BBAC يوقّع شراكة مع Visa كمزوّد حصري للبطاقات
أخبار لبنان
04:00
BBAC يوقّع شراكة مع Visa كمزوّد حصري للبطاقات
0
صحة وتغذية
05:55
هل فقدت صوتك ولا تستطيع التوقف عن السعال؟... ليس إنفلونزا ولا "بردًا عاديًا": إليك ما هو هذا الفيروس
صحة وتغذية
05:55
هل فقدت صوتك ولا تستطيع التوقف عن السعال؟... ليس إنفلونزا ولا "بردًا عاديًا": إليك ما هو هذا الفيروس
0
منوعات
06:23
"أغبى مجرم في العالم"... لصّ يصوّر نفسه وهو يستعد للسرقات ويستعرض المال المسروق وهذا مصيره (فيديو)
منوعات
06:23
"أغبى مجرم في العالم"... لصّ يصوّر نفسه وهو يستعد للسرقات ويستعرض المال المسروق وهذا مصيره (فيديو)
0
أمن وقضاء
09:33
توقيف شخص استدرج ضحاياه من خلال أحد التّطبيقات ليسلبهم سياراتهم وأموالهم وهواتفهم...
أمن وقضاء
09:33
توقيف شخص استدرج ضحاياه من خلال أحد التّطبيقات ليسلبهم سياراتهم وأموالهم وهواتفهم...
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
07:17
افتتاح منشأة لمعالجة نفايات طبية معدية في الكرنتينا برعاية UNDP
أخبار لبنان
07:17
افتتاح منشأة لمعالجة نفايات طبية معدية في الكرنتينا برعاية UNDP
0
أخبار لبنان
07:08
جابر: قروض طويلة الأمد لتغطية عجز الموازنة ومشاريع طاقة بدعم من البنك الدولي
أخبار لبنان
07:08
جابر: قروض طويلة الأمد لتغطية عجز الموازنة ومشاريع طاقة بدعم من البنك الدولي
0
أخبار دولية
06:41
ويتكوف: نأمل بحلّ دبلوماسي مع إيران ونزع سلاح حماس شرط لسلام طويل الأمد
أخبار دولية
06:41
ويتكوف: نأمل بحلّ دبلوماسي مع إيران ونزع سلاح حماس شرط لسلام طويل الأمد
0
أخبار دولية
02:46
نائب مبعوث إيران في الأمم المتحدة: طهران لا تسعى إلى التصعيد ولا إلى المواجهة
أخبار دولية
02:46
نائب مبعوث إيران في الأمم المتحدة: طهران لا تسعى إلى التصعيد ولا إلى المواجهة
0
أخبار دولية
00:24
مبعوث: واشنطن تقف إلى جانب الشعب الإيراني وكل الخيارات مطروحة
أخبار دولية
00:24
مبعوث: واشنطن تقف إلى جانب الشعب الإيراني وكل الخيارات مطروحة
0
حال الطقس
16:23
تحذير من الجليد اليوم… وأمطار وثلوج نهاية الأسبوع
حال الطقس
16:23
تحذير من الجليد اليوم… وأمطار وثلوج نهاية الأسبوع
0
تقارير نشرة الاخبار
13:39
مذكرة تفاهم بين جامعة الروح القدس الكسليك وجمعية بيروت ماراثون
تقارير نشرة الاخبار
13:39
مذكرة تفاهم بين جامعة الروح القدس الكسليك وجمعية بيروت ماراثون
0
تقارير نشرة الاخبار
13:35
نوابغ العرب تكرّم لبنانيَيْن في دبي
تقارير نشرة الاخبار
13:35
نوابغ العرب تكرّم لبنانيَيْن في دبي
0
تقارير نشرة الاخبار
13:31
فساد في الجو وسلامة الطيران بخطر
تقارير نشرة الاخبار
13:31
فساد في الجو وسلامة الطيران بخطر
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
اقتصاد
02:53
إليكم جدول أسعار المحروقات..
اقتصاد
02:53
إليكم جدول أسعار المحروقات..
2
حال الطقس
16:23
تحذير من الجليد اليوم… وأمطار وثلوج نهاية الأسبوع
حال الطقس
16:23
تحذير من الجليد اليوم… وأمطار وثلوج نهاية الأسبوع
3
حال الطقس
02:17
لبنان على موعد مع منخفض جوي كانوني معتاد
حال الطقس
02:17
لبنان على موعد مع منخفض جوي كانوني معتاد
4
تقارير نشرة الاخبار
13:31
فساد في الجو وسلامة الطيران بخطر
تقارير نشرة الاخبار
13:31
فساد في الجو وسلامة الطيران بخطر
5
خبر عاجل
15:51
غارة من مسيرة إسرائيلية على محيط بلدة ميفدون جنوبي لبنان
خبر عاجل
15:51
غارة من مسيرة إسرائيلية على محيط بلدة ميفدون جنوبي لبنان
6
خبر عاجل
10:57
موقع الخزانة الاميركية: عقوبات اقتصادية على مسؤولين أمنيين إيرانيين وشبكات مصرفية والعقوبات تستهدف أمين المجلس الأعلى للأمن القوميّ علي لاريجاني
خبر عاجل
10:57
موقع الخزانة الاميركية: عقوبات اقتصادية على مسؤولين أمنيين إيرانيين وشبكات مصرفية والعقوبات تستهدف أمين المجلس الأعلى للأمن القوميّ علي لاريجاني
7
خبر عاجل
16:57
زعيمة المعارضة الفنزويلية ماتشادو تقول إنها "قدمت" جائزة نوبل للسلام إلى ترامب
خبر عاجل
16:57
زعيمة المعارضة الفنزويلية ماتشادو تقول إنها "قدمت" جائزة نوبل للسلام إلى ترامب
8
اسرار
23:46
أسرار الصحف 16-01-2026
اسرار
23:46
أسرار الصحف 16-01-2026
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More