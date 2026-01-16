الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
نقطة انتهى
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

تعميم صورة موقوف بجرم احتيال يوهم ضحاياه بتأمين "فيزا شينغن"...

أمن وقضاء
2026-01-16 | 05:26
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
تعميم صورة موقوف بجرم احتيال يوهم ضحاياه بتأمين &quot;فيزا شينغن&quot;...
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
تعميم صورة موقوف بجرم احتيال يوهم ضحاياه بتأمين "فيزا شينغن"...

في إطار المتابعة اليوميّة التي تقوم بها قوى الأمن الدّاخلي لمكافحة مختلف أنواع الجرائم على جميع الأراضي اللّبنانية، توافرت معلومات لمفرزة الاستقصاء المركزيّة في وحدة جهاز أمن السّفارات والإدارات والمؤسّسات العامّة عن قيام شخص بعمليّات احتياليّة، من خلال إيهام ضحاياه بالاستحصال لهم على تأشيرات "شينغن" للدّخول إلى دولة أوروبية، مستغلاًّ عمله على أحد اليخوت، حيث يقوم بإعطائهم حجوزات وهميّة ويأخذ منهم مبالغ ماليّة كبيرة على دفعات، ويعدهم بدفع ما أخذه منهم من أموال في حال عدم صدور التأشيرة، وبعدها يتوارى عن الأنظار.

ونتيجة الاستقصاءات والتّحريّات المكثّفة التي قامت بها عناصر المفرزة المذكورة، تمكّنت من تحديد هويّة المشتبه به ومكانه، حيث أوقفته بكمينٍ محكم في النّبطيّة، ويُدعى ع. أ. (مواليد عام 1991، لبناني) وهو من أصحاب السّوابق بجرم مخدّرات.

لذلك، وبناء على إشارة القضاء المختص، تُعمّم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي صورته، وتطلب من الذين وقعوا ضحيّة أعماله، الحضور إلى مركز المفرزة الكائن في محلّة فردان – ثكنة بربر خازن الطّابق الثّاني، أو الاتّصال على الرقم: 792306-01، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونيّة اللّازمة.

أخبار لبنان

أمن وقضاء

موقوف

احتيال

ضحاياه

بتأمين

"فيزا

شينغن"...

LBCI التالي
توقيفات لشعبة المعلومات في قضية مقتل شاب في شكا
توقيف 4 مواطنين وضبط كمية كبيرة من الأسلحة والذخائر الحربية
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
2026-01-09

المديرية العامة لأمن الدولة تُعمّم صورة موقوف بجرم النصب والإحتيال

LBCI
أمن وقضاء
2026-01-10

تعميم صورة موقوف بجرم فرض خوّات...

LBCI
أمن وقضاء
2025-12-04

تعميم صورة موقوف نفّذ عمليات سرقة احتيالية..

LBCI
أمن وقضاء
2025-10-22

شعبة المعلومات توقف أفراد عصابة نصب واحتيال كانت تستدرج ضحاياها وتوهمهم ببيع دولارات مجمدة

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
09:33

توقيف شخص استدرج ضحاياه من خلال أحد التّطبيقات ليسلبهم سياراتهم وأموالهم وهواتفهم...

LBCI
أمن وقضاء
08:05

توقيفات لشعبة المعلومات في قضية مقتل شاب في شكا

LBCI
أمن وقضاء
04:34

توقيف 4 مواطنين وضبط كمية كبيرة من الأسلحة والذخائر الحربية

LBCI
أمن وقضاء
02:58

نفذّ عمليّات سرقة من داخل منازل بطريقة إحترافيّة في طريق الجديدة... و"المعلومات" توقفه

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
04:00

BBAC يوقّع شراكة مع Visa كمزوّد حصري للبطاقات

LBCI
صحة وتغذية
05:55

هل فقدت صوتك ولا تستطيع التوقف عن السعال؟... ليس إنفلونزا ولا "بردًا عاديًا": إليك ما هو هذا الفيروس

LBCI
منوعات
06:23

"أغبى مجرم في العالم"... لصّ يصوّر نفسه وهو يستعد للسرقات ويستعرض المال المسروق وهذا مصيره (فيديو)

LBCI
أمن وقضاء
09:33

توقيف شخص استدرج ضحاياه من خلال أحد التّطبيقات ليسلبهم سياراتهم وأموالهم وهواتفهم...

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
07:17

افتتاح منشأة لمعالجة نفايات طبية معدية في الكرنتينا برعاية UNDP

LBCI
أخبار لبنان
07:08

جابر: قروض طويلة الأمد لتغطية عجز الموازنة ومشاريع طاقة بدعم من البنك الدولي

LBCI
أخبار دولية
06:41

ويتكوف: نأمل بحلّ دبلوماسي مع إيران ونزع سلاح حماس شرط لسلام طويل الأمد

LBCI
أخبار دولية
02:46

نائب مبعوث إيران في الأمم المتحدة: طهران لا تسعى إلى التصعيد ولا إلى المواجهة

LBCI
أخبار دولية
00:24

مبعوث: واشنطن تقف إلى جانب الشعب الإيراني وكل الخيارات مطروحة

LBCI
حال الطقس
16:23

تحذير من الجليد اليوم… وأمطار وثلوج نهاية الأسبوع

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:39

مذكرة تفاهم بين جامعة الروح القدس الكسليك وجمعية بيروت ماراثون

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:35

نوابغ العرب تكرّم لبنانيَيْن في دبي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:31

فساد في الجو وسلامة الطيران بخطر

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
اقتصاد
02:53

إليكم جدول أسعار المحروقات..

LBCI
حال الطقس
16:23

تحذير من الجليد اليوم… وأمطار وثلوج نهاية الأسبوع

LBCI
حال الطقس
02:17

لبنان على موعد مع منخفض جوي كانوني معتاد

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:31

فساد في الجو وسلامة الطيران بخطر

LBCI
خبر عاجل
15:51

غارة من مسيرة إسرائيلية على محيط بلدة ميفدون جنوبي لبنان

LBCI
خبر عاجل
10:57

موقع الخزانة الاميركية: عقوبات اقتصادية على مسؤولين أمنيين إيرانيين وشبكات مصرفية والعقوبات تستهدف أمين المجلس الأعلى للأمن القوميّ علي لاريجاني

LBCI
خبر عاجل
16:57

زعيمة المعارضة الفنزويلية ماتشادو تقول إنها "قدمت" جائزة نوبل للسلام إلى ترامب

LBCI
اسرار
23:46

أسرار الصحف 16-01-2026

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More