مصادر لرويترز: لبنان يعتقل سوريا ساعد في تحويل أموال لمقاتلين موالين للأسد

أفادت أربعة مصادر مطلعة لرويترز بأن السلطات اللبنانية ألقت القبض على مواطن سوري كان يساعد كبار مساعدي الرئيس المخلوع بشار الأسد في تمويل مقاتلين في إطار مؤامرة لزعزعة استقرار النظام الحاكم الجديد في سوريا.



واعتُقل أحمد دنيا في وقت سابق من هذا الأسبوع، وفقا لمصدرين أمنيين لبنانيين واثنين من شركائه السابقين.



ولم يذكر المصدران الأمنيان اللبنانيان الاتهامات التي اعتقل بسببها أو ما إذا كان سيتم تسليمه إلى سوريا.



وجاء اعتقاله بعد شهر تقريبا من طلب مسؤولين أمنيين سوريين كبار من لبنان تعقب وتسليم أكثر من 200 ضابط فروا إلى هناك بعد أن أطاحت قوات المعارضة بالأسد في كانون الأول 2024 في أعقاب حرب أهلية دامت 14 عاما.