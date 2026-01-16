يستدرج ضحاياه من خلال أحد التطبيقات ليسلبهم... وهذا ما حلّ به

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الدّاخلي – شعبة العلاقات العامة أنه بعد أن وردت شكاوى عدّة عن قيام شخص مجهول الهويّة باستدراج أشخاص، عبر تطبيق عالمي خاص بالمثليّين وتحديد مواعيد للتّلاقي حيث يستدرجهم إلى مستديرة كسارة ومن ثم إلى أماكن أخرى غير مأهولة ليسلبهم سيّاراتهم أو مبالغ ماليّة أو هواتفهم الخلويّة، ونتيجةً للمتابعة، وبتاريخ 15-1-2026، أوقفت دوريّة من مفرزة استقصاء البقاع في وحدة الدّرك الإقليمي المشتبه به، من خلال عمليّة أمنيّة تخلّلها كمين محكم نُصِبَ له في بلدة سعدنايل، بالتّعاون مع مخابرات الجيش في البقاع، وتبيّن أنّه يدعى: أ. س. (مواليد عام 2003، لبناني).



كما تبيّن أنّه أقدم على تنفيذ عدّة عمليّات سلب مبالغ مالية وأجهزة خلويّة من مواطنين، بواسطة سكّين ضُبِطَ في حوزته، إضافةً إلى سلب سيّارة من أحد الضّحايا، ضُبِطَت لاحقًا في بلدة طليا، وأنّه كان يبيع المسروقات في بلدة حورتعلا ويستحصل بثمنها على المخدّرات.



وسُلّم الموقوف والمضبوطات إلى القطعة المعنيّة، وبوشر التّحقيق بإشراف القضاء المختص.