في قصر العدل... المحامون الجدد المنتسبون الى النقابة أقسموا اليمين

في قصر العدل في بيروت، أقسم المحامون الجدد المنتسبون الى نقابة المحامين في بيروت، دورة العام 2025، اليمين بدعوة من نقيب المحامين عماد مرتينوس واعضاء مجلس النقابة بحضور وزير العدل والجسم القضائي والنقابي وذوي المحامين.