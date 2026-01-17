القاصر ميرفت عماد اليوسف غادرت جمعية بسمة وزيتونة في شاتيلا ولم تعد...

تعمِّم المديريّة العامة لقوى الأمن الدّاخلي، بناءً على إشارة القضاء المختصّ، صورة المفقودة القاصر ميرفت عماد اليوسف (مواليد 2012، سورية)، التي غادرت جمعية بسمة وزيتونة في محلّة شاتيلا، حيت كانت تتابع حلقات دراسية، منذ تاريخ 18-11-2025 ولغاية تاريخه لم تعد.



لذلك، يُرجى من الذين شاهدوها أو لديهم أيّ معلومات عنها أو عن مكانها، الاتّصال بفصيلة بئر حسن في وحدة الدّرك الإقليمي على الرقم 858473-01 للإدلاء بما لديهم من معلومات.