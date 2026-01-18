الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
15
o
البقاع
8
o
الجنوب
14
o
الشمال
12
o
جبل لبنان
11
o
كسروان
15
o
متن
15
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
15
o
البقاع
8
o
الجنوب
14
o
الشمال
12
o
جبل لبنان
11
o
كسروان
15
o
متن
15
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
استغلّ عمله كمحاسب في الشركة.. واختلس مبلغ 500 ألف دولار أميركي
أمن وقضاء
2026-01-18 | 04:19
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
استغلّ عمله كمحاسب في الشركة.. واختلس مبلغ 500 ألف دولار أميركي
صــدر عــــن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة البــــــلاغ التّالــــــي:
بتاريخ 05-12-2025، ادّعى المدعو ع. ع. (مواليد عام 1975، لبناني)، وهو صاحب إحدى الشركات في محلة جونية، فقدان مبلغ مالي قدره خمسمئة ألف دولار أميركي من داخل شركته.
على أثر ذلك، باشرت القطعات المختصّة في قوى الأمن الداخلي إجراءاتها الميدانية والاستعلامية لكشف ملابسات الحادثة وتحديد هوية المتورّطين. وبنتيجة الاستقصاءات والتحرّيات المكثّفة التي قامت بها شعبة المعلومات، جرى الاشتباه بقيام محاسب الشركة، المدعو:
-ا. خ. (مواليد عام 1979، لبناني)
باختلاس المبلغ المذكور، حيث كان متواريًا عن الأنظار.
بتاريخ 11-1-2026، وبعد عمليّة رصد ومراقبة دقيقة، تمكّنت قوّة خاصّة تابعة للشعبة من توقيفه في محلة الكسليك.
بالتحقيق معه، اعترف بما نُسب إليه لجهة إقدامه بتاريخ 3-12-2025 على اختلاس مبلغ مالي قدره نحو خمسمئة ألف دولار أميركي من داخل الشركة المذكورة في محلة جونية، مستغلًّا عمله فيها بصفة محاسب.
أُجري المقتضى القانوني بحقّه، وأُودع المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص.
أخبار لبنان
أمن وقضاء
كمحاسب
الشركة..
واختلس
دولار
أميركي
القاصر ميرفت عماد اليوسف غادرت جمعية بسمة وزيتونة في شاتيلا ولم تعد...
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
2025-10-28
قوى الأمن: توقيف مدبّرة منزل سرقت منه حوالي تسعين ألف دولارٍ أميركي في تلّة الخيّاط
أمن وقضاء
2025-10-28
قوى الأمن: توقيف مدبّرة منزل سرقت منه حوالي تسعين ألف دولارٍ أميركي في تلّة الخيّاط
0
منوعات
2025-10-24
مقابل التخلّي عن حفل الزفاف... أمّ تعرض على بناتها مبلغ 35 ألف دولار!
منوعات
2025-10-24
مقابل التخلّي عن حفل الزفاف... أمّ تعرض على بناتها مبلغ 35 ألف دولار!
0
آخر الأخبار
2026-01-09
ترامب: سيكون خفض أسعار النفط للشعب الأميركي عاملا بالغ الأهمية في اجتماع الشركات النفطية بالعالم اليوم
آخر الأخبار
2026-01-09
ترامب: سيكون خفض أسعار النفط للشعب الأميركي عاملا بالغ الأهمية في اجتماع الشركات النفطية بالعالم اليوم
0
أمن وقضاء
2025-11-24
بحوزته مبلغ مزيف بقيمة 10000 دولار... توقيف مروج عملات مزيفة
أمن وقضاء
2025-11-24
بحوزته مبلغ مزيف بقيمة 10000 دولار... توقيف مروج عملات مزيفة
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
11:37
القاصر ميرفت عماد اليوسف غادرت جمعية بسمة وزيتونة في شاتيلا ولم تعد...
أمن وقضاء
11:37
القاصر ميرفت عماد اليوسف غادرت جمعية بسمة وزيتونة في شاتيلا ولم تعد...
0
أمن وقضاء
09:04
شعبة المعلومات توقف مطلوبًا بجرم محاولة قتل وسرقة في حلبا
أمن وقضاء
09:04
شعبة المعلومات توقف مطلوبًا بجرم محاولة قتل وسرقة في حلبا
0
أمن وقضاء
06:49
في قصر العدل... المحامون الجدد المنتسبون الى النقابة أقسموا اليمين
أمن وقضاء
06:49
في قصر العدل... المحامون الجدد المنتسبون الى النقابة أقسموا اليمين
0
خبر عاجل
2026-01-17
الجيش: توضيح بشأن خبر حول وفاة مواطن بعد التحقيق معه
خبر عاجل
2026-01-17
الجيش: توضيح بشأن خبر حول وفاة مواطن بعد التحقيق معه
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
00:39
الحرس الثوري الإيراني: اعتقال خلية متّهمة بأعمال شغب وتفجير مراكز دينية في الأهواز
آخر الأخبار
00:39
الحرس الثوري الإيراني: اعتقال خلية متّهمة بأعمال شغب وتفجير مراكز دينية في الأهواز
0
أخبار دولية
00:43
الجيش السوري يعلن سيطرته على مدينة الطبقة الاستراتيجية وسد الفرات
أخبار دولية
00:43
الجيش السوري يعلن سيطرته على مدينة الطبقة الاستراتيجية وسد الفرات
0
اقتصاد
2026-01-07
المحروقات تنخفض اليوم… والغاز يسجّل ارتفاعا طفيفا
اقتصاد
2026-01-07
المحروقات تنخفض اليوم… والغاز يسجّل ارتفاعا طفيفا
0
أخبار لبنان
2025-11-25
مفرزة زحلة القضائية توقف مطلوبًا بـ23 ملاحقة قضائية وتضبط أسلحة حربية في منزله
أخبار لبنان
2025-11-25
مفرزة زحلة القضائية توقف مطلوبًا بـ23 ملاحقة قضائية وتضبط أسلحة حربية في منزله
بالفيديو
d-none hideMe
0
رياضة
13:37
Game Changer جديد بكرة السلة اللبنانية
رياضة
13:37
Game Changer جديد بكرة السلة اللبنانية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:35
من الرياض... الـLBCI تواكب حفل Joy Awards
تقارير نشرة الاخبار
13:35
من الرياض... الـLBCI تواكب حفل Joy Awards
0
تقارير نشرة الاخبار
13:34
في قلعة راشيا... ذاكرة الاستقلال تتحدّث بلغة العصر
تقارير نشرة الاخبار
13:34
في قلعة راشيا... ذاكرة الاستقلال تتحدّث بلغة العصر
0
تقارير نشرة الاخبار
13:32
المتحدث باسم قسد: أنقرة خرّبت كل التفاهمات مع دمشق... وهذا ما قالته الخارجية السورية للـLBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:32
المتحدث باسم قسد: أنقرة خرّبت كل التفاهمات مع دمشق... وهذا ما قالته الخارجية السورية للـLBCI
0
تقارير نشرة الاخبار
13:26
اعلان أسماء أعضاء "مجلس السلام" في غزة... وتشكيلته الواسعة فاجأت الإسرائيليين
تقارير نشرة الاخبار
13:26
اعلان أسماء أعضاء "مجلس السلام" في غزة... وتشكيلته الواسعة فاجأت الإسرائيليين
0
تقارير نشرة الاخبار
13:25
كيف تحوّل فكرتك إلى مشروع ناجح: نصائح مباشرة من الشاركس
تقارير نشرة الاخبار
13:25
كيف تحوّل فكرتك إلى مشروع ناجح: نصائح مباشرة من الشاركس
0
تقارير نشرة الاخبار
13:23
عندما يعلو صوت المدمرات… ولا تبدأ الحرب
تقارير نشرة الاخبار
13:23
عندما يعلو صوت المدمرات… ولا تبدأ الحرب
0
تقارير نشرة الاخبار
13:23
اختطاف احمد شكر: الموساد حاضر والدولة غائبة
تقارير نشرة الاخبار
13:23
اختطاف احمد شكر: الموساد حاضر والدولة غائبة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:16
الحكومة السورية تضغط على قسد من جهة ولكنها تمنح الأكراد بعضا من حقوقهم
تقارير نشرة الاخبار
13:16
الحكومة السورية تضغط على قسد من جهة ولكنها تمنح الأكراد بعضا من حقوقهم
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
حال الطقس
02:49
منخفض جويّ يشتدّ اليوم يليه برد قارس وموجة جليد..
حال الطقس
02:49
منخفض جويّ يشتدّ اليوم يليه برد قارس وموجة جليد..
2
أمن وقضاء
04:19
استغلّ عمله كمحاسب في الشركة.. واختلس مبلغ 500 ألف دولار أميركي
أمن وقضاء
04:19
استغلّ عمله كمحاسب في الشركة.. واختلس مبلغ 500 ألف دولار أميركي
3
أخبار لبنان
10:07
قاسم: وزير الخارجية يعمل خلاف سياسة الحكومة والعهد... ولا يمكن القبول باستمرار وتيرة الاعتداءات
أخبار لبنان
10:07
قاسم: وزير الخارجية يعمل خلاف سياسة الحكومة والعهد... ولا يمكن القبول باستمرار وتيرة الاعتداءات
4
أخبار لبنان
11:32
وزير العدل: على كل من يلوح بالحرب الأهلية لأجل الحفاظ على سلاحه أن يتوقف عن إعطاء دروس في الوطنية
أخبار لبنان
11:32
وزير العدل: على كل من يلوح بالحرب الأهلية لأجل الحفاظ على سلاحه أن يتوقف عن إعطاء دروس في الوطنية
5
آخر الأخبار
13:47
القناة 12 الإسرائيلية: الجيش يقرر الإبقاء على حالة التأهب والاستنفار تحسبا لشن هجوم أميركي على إيران
آخر الأخبار
13:47
القناة 12 الإسرائيلية: الجيش يقرر الإبقاء على حالة التأهب والاستنفار تحسبا لشن هجوم أميركي على إيران
6
خبر عاجل
07:53
الشيخ نعيم قاسم: وزير الخارجية يتلاعب بالسلم الأهلي ويحرّض على الفتنة والحكومة تتحمل مسؤولية معالجة هذا الخلل الذي اسمه وزير الخارجية إمّا بتغييره وإمّا بإسكاته أو بالزامه بالموقف اللبناني
خبر عاجل
07:53
الشيخ نعيم قاسم: وزير الخارجية يتلاعب بالسلم الأهلي ويحرّض على الفتنة والحكومة تتحمل مسؤولية معالجة هذا الخلل الذي اسمه وزير الخارجية إمّا بتغييره وإمّا بإسكاته أو بالزامه بالموقف اللبناني
7
أخبار لبنان
11:17
نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجرة: عشرات المباني القديمة مهدّدة بالانهيار وعلى الدولة تحمل مسؤولياتها
أخبار لبنان
11:17
نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجرة: عشرات المباني القديمة مهدّدة بالانهيار وعلى الدولة تحمل مسؤولياتها
8
آخر الأخبار
05:43
وسائل إعلام نقلا عن خامنئي: لن نجر البلاد إلى حرب لكننا لن ندع المجرمين المحليين أو الدوليين يفلتون من العقاب
آخر الأخبار
05:43
وسائل إعلام نقلا عن خامنئي: لن نجر البلاد إلى حرب لكننا لن ندع المجرمين المحليين أو الدوليين يفلتون من العقاب
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More