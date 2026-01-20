10,000 عبوة عطر مزوّر داخل مستودع… أمن الدولة يختمه بالشمع الأحمر

أطلقت المديرية العامة لامن الدولة حملة لمكافحة الغشّ والتزوير والاتجار بالمنتجات المزوّرة، ونفّذت وحدات المديرية العامة سلسلة مداهمات متزامنة ضمن نطاق محافظتي جبل لبنان وبيروت، أسفرت عن الآتي:



– داهمت دورية من مديرية جبل لبنان الإقليمية – مكتب المتن، مستودعًا يُستخدم لتصنيع العطور المزوّرة في منطقة سنّ الفيل، يعود للمدعو (م.ق) من التابعية السورية، حيث جرى ضبط أكثر من عشرة آلاف (10,000) عبوة عطر مزوّرة، وقد تم ختم المستودع بالشمع الأحمر وتوقيف صاحبه، بناءً على إشارة القضاء المختص.



– وفي إطار الحملة ذاتها، ضبط مكتب بعبدا التابع لمديرية جبل لبنان الإقليمية كميات إضافية من العطور المزوّرة في منطقة الغبيري.



– كما تمكّنت مديرية بيروت الإقليمية – قسم الاستعلام والتحقيق، من ضبط كميات أخرى من المنتجات المزوّرة نفسها في منطقة برج حمود.



وأُجريت الإجراءات القانونية اللازمة بحق الموقوفين والمضبوطات كافة، بإشراف القضاء المختص، على أن تُستكمل التحقيقات لتحديد باقي المتورطين في هذه الشبكة.