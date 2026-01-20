الجيش: تمارين تدريبية في العاقورة وعيون السيمان ووطى الجوز

أعلنت قيادة الجيش - مديرية التوجيه في بيان، أن وحدة من الجيش ستقوم اعتبارًا من 20 /1 /2026 ولغاية 31 /3 /2026 بإجراء تمارين تدريبية ما بين الساعة 12.00 والساعة 24.00 من كل يوم، في مناطق العاقورة وعيون السيمان ووطى الجوز، تتخللها رمايات بالذخيرة الحية بواسطة الأسلحة الخفيفة والمتوسطة.