الجيش: تمارين تدريبية في العاقورة وعيون السيمان ووطى الجوز
أمن وقضاء
2026-01-20 | 05:07
الجيش: تمارين تدريبية في العاقورة وعيون السيمان ووطى الجوز
أعلنت قيادة الجيش - مديرية التوجيه في بيان، أن وحدة من الجيش ستقوم اعتبارًا من 20 /1 /2026 ولغاية 31 /3 /2026 بإجراء تمارين تدريبية ما بين الساعة 12.00 والساعة 24.00 من كل يوم، في مناطق العاقورة وعيون السيمان ووطى الجوز، تتخللها رمايات بالذخيرة الحية بواسطة الأسلحة الخفيفة والمتوسطة.
أخبار لبنان
أمن وقضاء
الجيش
تمارين تدريبية
العاقورة
عيون السيمان
وطى الجوز
تعميم صورة موقوفَين بجرائم سرقة درّاجات آليّة بطريقة احتياليّة...
السابق
مقالات ذات صلة
أمن وقضاء
2025-12-09
الجيش: تمارين تدريبية في حقل مزرعة حنوش - حامات ومنطقة وطى الجوز - كسروان
أمن وقضاء
2025-12-09
الجيش: تمارين تدريبية في حقل مزرعة حنوش - حامات ومنطقة وطى الجوز - كسروان
0
أمن وقضاء
2025-12-15
الجيش: إجراء تمارين تدريبية في جرد العاقورة - حدث بعلبك
أمن وقضاء
2025-12-15
الجيش: إجراء تمارين تدريبية في جرد العاقورة - حدث بعلبك
0
أمن وقضاء
2025-12-04
الجيش: تمارين تدريبية في منطقة تم رطيبة - العاقورة
أمن وقضاء
2025-12-04
الجيش: تمارين تدريبية في منطقة تم رطيبة - العاقورة
0
أمن وقضاء
2025-11-09
الجيش: تمارين تدريبية في حقل مزرعة حنوش - حامات وجرد العاقورة وحدث بعلبك
أمن وقضاء
2025-11-09
الجيش: تمارين تدريبية في حقل مزرعة حنوش - حامات وجرد العاقورة وحدث بعلبك
اخترنا لكم
أمن وقضاء
04:32
تعميم صورة موقوفَين بجرائم سرقة درّاجات آليّة بطريقة احتياليّة...
أمن وقضاء
04:32
تعميم صورة موقوفَين بجرائم سرقة درّاجات آليّة بطريقة احتياليّة...
0
أمن وقضاء
04:21
قوى الأمن عمّمت عدد شكاوى حالات العنف الأسري المبلغ عنها خلال شهر كانون الأول
أمن وقضاء
04:21
قوى الأمن عمّمت عدد شكاوى حالات العنف الأسري المبلغ عنها خلال شهر كانون الأول
0
أمن وقضاء
03:37
10,000 عبوة عطر مزوّر داخل مستودع… أمن الدولة يختمه بالشمع الأحمر
أمن وقضاء
03:37
10,000 عبوة عطر مزوّر داخل مستودع… أمن الدولة يختمه بالشمع الأحمر
0
خبر عاجل
02:26
بدءًا من مساء اليوم... تدابير سير على المسلك الشرقي للأوتوستراد الممتدّ من نهر إبراهيم حتى المدفون
خبر عاجل
02:26
بدءًا من مساء اليوم... تدابير سير على المسلك الشرقي للأوتوستراد الممتدّ من نهر إبراهيم حتى المدفون
زوارنا يقرأون الآن
آخر الأخبار
2025-09-18
الجيش الإسرائيلي: منفذ العملية وصل في شاحنة مساعدات إنسانية قادمة من الأردن وبدأ بإطلاق النار
آخر الأخبار
2025-09-18
الجيش الإسرائيلي: منفذ العملية وصل في شاحنة مساعدات إنسانية قادمة من الأردن وبدأ بإطلاق النار
0
أمن وقضاء
2026-01-19
حصيلة مخالفات السّرعة الزائدة وتوقيفات قوى الأمن خلال أسبوع
أمن وقضاء
2026-01-19
حصيلة مخالفات السّرعة الزائدة وتوقيفات قوى الأمن خلال أسبوع
0
فنّ
2025-12-16
تعزيزاً لصورة المرأة القوية... هيفاء وهبي تُطلق فيديو كليب "Super Woman" (فيديو)
فنّ
2025-12-16
تعزيزاً لصورة المرأة القوية... هيفاء وهبي تُطلق فيديو كليب "Super Woman" (فيديو)
0
أخبار دولية
2025-12-17
الفيليبين تنفي استخدام أراضيها لـ"تدريب إرهابيين" بعد زيارة قام بها منفّذا اعتداء سيدني
أخبار دولية
2025-12-17
الفيليبين تنفي استخدام أراضيها لـ"تدريب إرهابيين" بعد زيارة قام بها منفّذا اعتداء سيدني
اقتصاد
07:32
اتحاد نقابات الأفران والمخابز عقب اجتماعات مع وزارتي العمل والاقتصاد: التوصل إلى تفاهمات لتنظيم القطاع
اقتصاد
07:32
اتحاد نقابات الأفران والمخابز عقب اجتماعات مع وزارتي العمل والاقتصاد: التوصل إلى تفاهمات لتنظيم القطاع
0
أخبار لبنان
07:08
مرفأ بيروت يفتح مرحلة جديدة من الشفافية والحوكمة... النفّي: من هذه اللحظة مرفأ بيروت ملتزم بقانون الشراء العام
أخبار لبنان
07:08
مرفأ بيروت يفتح مرحلة جديدة من الشفافية والحوكمة... النفّي: من هذه اللحظة مرفأ بيروت ملتزم بقانون الشراء العام
0
أخبار دولية
06:39
وزير الخارجية الإسرائيلي: الولايات المتحدة دعتنا إلى الانضمام إلى مجلس السلام
أخبار دولية
06:39
وزير الخارجية الإسرائيلي: الولايات المتحدة دعتنا إلى الانضمام إلى مجلس السلام
0
أخبار دولية
06:37
فون دير لاين: الصدمات تفرض علينا بناء أوروبا مستقلة جديدة
أخبار دولية
06:37
فون دير لاين: الصدمات تفرض علينا بناء أوروبا مستقلة جديدة
0
أخبار لبنان
06:33
افرام يقدم 7 مشاريع قوانين تكريساً لشعار "الإنسان أولاً"
أخبار لبنان
06:33
افرام يقدم 7 مشاريع قوانين تكريساً لشعار "الإنسان أولاً"
0
أخبار لبنان
05:34
الرئيس عون: نحرص على عدم زج لبنان في مغامرات انتحارية وان يكون الجنوب وكل حدودنا في عهدة قوانا المسلحة حصراً
أخبار لبنان
05:34
الرئيس عون: نحرص على عدم زج لبنان في مغامرات انتحارية وان يكون الجنوب وكل حدودنا في عهدة قوانا المسلحة حصراً
0
أخبار لبنان
04:28
الصدي اكد العمل على تعافي قطاع الكهرباء: تاريخ فشل مطلقي الحملات علينا معروف
أخبار لبنان
04:28
الصدي اكد العمل على تعافي قطاع الكهرباء: تاريخ فشل مطلقي الحملات علينا معروف
0
أخبار دولية
03:15
ترامب: رسالة دافوس ستكون أننا مقبلون على مرحلة مثيرة للاهتمام
أخبار دولية
03:15
ترامب: رسالة دافوس ستكون أننا مقبلون على مرحلة مثيرة للاهتمام
0
أخبار دولية
01:23
ترامب: الدنمرك لا تستطيع حماية غرينلاند
أخبار دولية
01:23
ترامب: الدنمرك لا تستطيع حماية غرينلاند
الأكثر قراءة
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أمن وقضاء
12:01
أمن الدولة يوقف رئيس المصلحة وموظفين رسميين في مالية النبطية بتهم الرشى والابتزاز
أمن وقضاء
12:01
أمن الدولة يوقف رئيس المصلحة وموظفين رسميين في مالية النبطية بتهم الرشى والابتزاز
2
حال الطقس
02:03
استقرار جوي اليوم مع برد قارس... والطقس يتقلب بين الخميس والسبت
حال الطقس
02:03
استقرار جوي اليوم مع برد قارس... والطقس يتقلب بين الخميس والسبت
3
أخبار لبنان
11:49
كرامي: المدارس التي اضطرت إلى الإقفال نتيجة الأحوال الجوية ستعوض على المتعلمين بدل أيام التعطيل القسري
أخبار لبنان
11:49
كرامي: المدارس التي اضطرت إلى الإقفال نتيجة الأحوال الجوية ستعوض على المتعلمين بدل أيام التعطيل القسري
4
اقتصاد
02:06
ارتفاع في أسعار المحروقات...
اقتصاد
02:06
ارتفاع في أسعار المحروقات...
5
أخبار دولية
01:17
النروج تذكر مواطنيها بامكانية مصادرة أملاكهم في حال نشوب حرب
أخبار دولية
01:17
النروج تذكر مواطنيها بامكانية مصادرة أملاكهم في حال نشوب حرب
6
أخبار دولية
01:06
بالفيديو - حادث تصادم بين أكثر من مئة سيارة وشاحنة يغلق طريقا سريعا في ولاية ميشيغن الأميركية
أخبار دولية
01:06
بالفيديو - حادث تصادم بين أكثر من مئة سيارة وشاحنة يغلق طريقا سريعا في ولاية ميشيغن الأميركية
7
خبر عاجل
02:26
بدءًا من مساء اليوم... تدابير سير على المسلك الشرقي للأوتوستراد الممتدّ من نهر إبراهيم حتى المدفون
خبر عاجل
02:26
بدءًا من مساء اليوم... تدابير سير على المسلك الشرقي للأوتوستراد الممتدّ من نهر إبراهيم حتى المدفون
8
أخبار لبنان
15:58
رسامني لـ"عشرين 30": لا جدوى اقتصادية من القطار في لبنان… و70% من حوادث السير تطال مشاة
أخبار لبنان
15:58
رسامني لـ"عشرين 30": لا جدوى اقتصادية من القطار في لبنان… و70% من حوادث السير تطال مشاة
