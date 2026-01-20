الأخبار
الجيش: تمارين تدريبية في العاقورة وعيون السيمان ووطى الجوز

أمن وقضاء
2026-01-20 | 05:07
0min
الجيش: تمارين تدريبية في العاقورة وعيون السيمان ووطى الجوز

أعلنت قيادة الجيش - مديرية التوجيه في بيان، أن وحدة من الجيش ستقوم اعتبارًا من 20 /1 /2026 ولغاية 31 /3 /2026 بإجراء تمارين تدريبية ما بين الساعة 12.00 والساعة 24.00 من كل يوم، في مناطق العاقورة وعيون السيمان ووطى الجوز، تتخللها رمايات بالذخيرة الحية بواسطة الأسلحة الخفيفة والمتوسطة.

أخبار لبنان

أمن وقضاء

الجيش

تمارين تدريبية

العاقورة

عيون السيمان

وطى الجوز

LBCI
أمن وقضاء
2025-12-09

الجيش: تمارين تدريبية في حقل مزرعة حنوش - حامات ومنطقة وطى الجوز - كسروان

LBCI
أمن وقضاء
2025-12-15

الجيش: إجراء تمارين تدريبية في جرد العاقورة - حدث بعلبك

LBCI
أمن وقضاء
2025-12-04

الجيش: تمارين تدريبية في منطقة تم رطيبة - العاقورة

LBCI
أمن وقضاء
2025-11-09

الجيش: تمارين تدريبية في حقل مزرعة حنوش - حامات وجرد العاقورة وحدث بعلبك

LBCI
أمن وقضاء
04:32

تعميم صورة موقوفَين بجرائم سرقة درّاجات آليّة بطريقة احتياليّة...

LBCI
أمن وقضاء
04:21

قوى الأمن عمّمت عدد شكاوى حالات العنف الأسري المبلغ عنها خلال شهر كانون الأول

LBCI
أمن وقضاء
03:37

10,000 عبوة عطر مزوّر داخل مستودع… أمن الدولة يختمه بالشمع الأحمر

LBCI
خبر عاجل
02:26

بدءًا من مساء اليوم... تدابير سير على المسلك الشرقي للأوتوستراد الممتدّ من نهر إبراهيم حتى المدفون

LBCI
آخر الأخبار
2025-09-18

الجيش الإسرائيلي: منفذ العملية وصل في شاحنة مساعدات إنسانية قادمة من الأردن وبدأ بإطلاق النار

LBCI
أمن وقضاء
2026-01-19

حصيلة مخالفات السّرعة الزائدة وتوقيفات قوى الأمن خلال أسبوع

LBCI
فنّ
2025-12-16

تعزيزاً لصورة المرأة القوية... هيفاء وهبي تُطلق فيديو كليب "Super Woman" (فيديو)

LBCI
أخبار دولية
2025-12-17

الفيليبين تنفي استخدام أراضيها لـ"تدريب إرهابيين" بعد زيارة قام بها منفّذا اعتداء سيدني

LBCI
اقتصاد
07:32

اتحاد نقابات الأفران والمخابز عقب اجتماعات مع وزارتي العمل والاقتصاد: التوصل إلى تفاهمات لتنظيم القطاع

LBCI
أخبار لبنان
07:08

مرفأ بيروت يفتح مرحلة جديدة من الشفافية والحوكمة... النفّي: من هذه اللحظة مرفأ بيروت ملتزم بقانون الشراء العام

LBCI
أخبار دولية
06:39

وزير الخارجية الإسرائيلي: الولايات المتحدة دعتنا إلى الانضمام إلى مجلس السلام

LBCI
أخبار دولية
06:37

فون دير لاين: الصدمات تفرض علينا بناء أوروبا مستقلة جديدة

LBCI
أخبار لبنان
06:33

افرام يقدم 7 مشاريع قوانين تكريساً لشعار "الإنسان أولاً"

LBCI
أخبار لبنان
05:34

الرئيس عون: نحرص على عدم زج لبنان في مغامرات انتحارية وان يكون الجنوب وكل حدودنا في عهدة قوانا المسلحة حصراً

LBCI
أخبار لبنان
04:28

الصدي اكد العمل على تعافي قطاع الكهرباء: تاريخ فشل مطلقي الحملات علينا معروف

LBCI
أخبار دولية
03:15

ترامب: رسالة دافوس ستكون أننا مقبلون على مرحلة مثيرة للاهتمام

LBCI
أخبار دولية
01:23

ترامب: الدنمرك لا تستطيع حماية غرينلاند

24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أمن وقضاء
12:01

أمن الدولة يوقف رئيس المصلحة وموظفين رسميين في مالية النبطية بتهم الرشى والابتزاز

LBCI
حال الطقس
02:03

استقرار جوي اليوم مع برد قارس... والطقس يتقلب بين الخميس والسبت

LBCI
أخبار لبنان
11:49

كرامي: المدارس التي اضطرت إلى الإقفال نتيجة الأحوال الجوية ستعوض على المتعلمين بدل أيام التعطيل القسري

LBCI
اقتصاد
02:06

ارتفاع في أسعار المحروقات...

LBCI
أخبار دولية
01:17

النروج تذكر مواطنيها بامكانية مصادرة أملاكهم في حال نشوب حرب

LBCI
أخبار دولية
01:06

بالفيديو - حادث تصادم بين أكثر من مئة سيارة وشاحنة يغلق طريقا سريعا في ولاية ميشيغن الأميركية

LBCI
خبر عاجل
02:26

بدءًا من مساء اليوم... تدابير سير على المسلك الشرقي للأوتوستراد الممتدّ من نهر إبراهيم حتى المدفون

LBCI
أخبار لبنان
15:58

رسامني لـ"عشرين 30": لا جدوى اقتصادية من القطار في لبنان… و70% من حوادث السير تطال مشاة

