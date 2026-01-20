الأخبار
مفرزة استقصاء بيروت توقف مروّجًا وتضبط بحوزته كمية من المخدّرات
أمن وقضاء
2026-01-20 | 08:46
مفرزة استقصاء بيروت توقف مروّجًا وتضبط بحوزته كمية من المخدّرات
توافرت معلومات لدى مفرزة استقصاء بيروت في وحدة شرطة بيروت حول قيام أحد الأشخاص بترويج المخدّرات على متن درّاجة آليّة، في محلّة الجميزة – الصيفي.
بنتيجة الاستقصاءات والتحرّيات المكثّفة، توصّلت عناصر المفرزة إلى تحديد هويته، ويدعى م. م. (مواليد عام 1990، لبناني).
وبعد المتابعة الدقيقة، تمكّنت إحدى دوريّات المفرزة من رصده في المحلّة المذكورة، وتوقيفه بكمين محكم على متن درّاجة آليّة.
وبتفتيشه والدرّاجة، ضُبط بحوزته كمّيّة من المخدّرات، مقسّمة ومعدّة للترويج على الشكل التالي:
– 8 طبات بلاستيكية، بداخلها مادّة الكوكايين
– 22 ظرفًا ورقيًّا مختومًا، بداخلها مادّة باز الكوكايين
– مسدّسان حربيان
– ٤ هواتف خلويّة، ومبلغ 1،700/ دولار أميركيّ
وتمّ تسليمه مع المضبوطات إلى القطعة المعنيّة، لإجراء المقتضى القانوني بحقّه، بناءً على إشارة القضاء المختص.
أخبار لبنان
أمن وقضاء
استقصاء
بيروت
مروّجًا
وتضبط
بحوزته
المخدّرات
