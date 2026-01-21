حوّل منزله إلى مركز تجميل من دون ترخيص… وهذا ما حصل

أعلنت المديرية العامة لأمن الدولة - قسم الإعلام والتوجيه والعلاقات العامة في بيان، أن دورية من مديرية البقاع الإقليمية - مكتب راشيا داهمت منزلًا في بلدة السلطان يعقوب بعد ورود معلومات عن استخدامه كمركز تجميل من دون ترخيص.



وأفادت بأنه ضبط بداخله عدد من أبر التنحيف، إضافة إلى معدات أخرى تستخدم في التجميل.



وبناء لاشارة القضاء المختص، تم ختم غرفتين بداخله بالشمع الأحمر وإتلاف الأدوات المستعملة.