شعبة المعلومات توقف سارقي منازل في بلدات حدوديّة جنوبيّة

أوقفت شعبة المعلومات في المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي سارقي منازل في بلدات على الحدود اللبنانية، وذلك بعد توافر معطيات لدى الشعبة حول قيام شخصين مجهولَي الهويّة بتنفيذ عمليّات سرقة من داخل منازل في البلدات الحدوديّة، مستغلَّين غياب قاطنيها عنها.



وأوضحت المديرية أنه بنتيجة الاستقصاءات والتحرّيات، توصّلت الشعبة إلى معرفة هويّتهما، وتبيّن أنّهما يُدعيان:



ه. ر. (مواليد عام 2006، سوري)



م. ر. (مواليد عام 2007، سوري)



ولفتت الى أنه، بتاريخ 18-01-2026، تمكّنت دوريّات الشعبة من توقيفهما في محلّة كفرشوبا.



وأشارت الى أنه، بالتحقيق معهما، اعترفا بتنفيذ العديد من عمليّات السرقة بواسطة الكسر والخلع من داخل عدد من المنازل في بلدة كفرشوبا، حيث تبيّن أنّهما استهدفا سرقة بطّاريّات وأجهزة «إنفرتر»، ليصار لاحقًا إلى بيعها.



وأكدت أن المقتضى القانوني أُجري بحقّهما، وأُودعا المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختصّ.