جمارك الشمال تضبط كمية كبيرة من العطور المقلدة

في إطار عمل المديرية العامة للجمارك-ضابطة طرابلس على مكافحة التهريب، ضبطت قوة من شعبة المكافحة البرية طرابلس كمية كبيرة من العطورات المقلدة.



وبوشر التحقيق لإجراء المقتضى القانوني.