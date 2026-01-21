تدابير سير في شارع المأمون باتّجاه البسطة بسبب أعمال تزفيت

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة أنه بتاريخ اليوم 21-01-2026، ستباشر إحدى الشركات المتعهّدة تنفيذ أعمال تجهيز شارع المأمون الممتدّ من طلعة حوض الولاية يسارًا باتّجاه شارع البسطة، تمهيدًا لتزفيته على مراحل، على أن تستمرّ هذه الأعمال لغاية مساء تاريخ 23-01-2026.



وأشارت الى أن هذه الأشغال ستؤدّي إلى منع وقوف السيّارات في الشارع المذكور، إضافةً إلى منع مرور السير بشكل متقطّع، وذلك خلال فترة تنفيذ الأعمال.



وطلبت المديرية العامة لقوى الأمن الدّاخلي من المواطنين أخذ العِلم، والتّقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الدّاخلي وإرشاداتهم، وبلافتات السّير التّوجيهيّة، تسهيلًا لحركة السّير ومنعًا للازدحام.