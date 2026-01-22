تفجير ذخائر غير منفجرة

صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي:بتاريخ 22 /1/ 2026، ما بين الساعة 14.00 والساعة 18.00، ستقوم وحدة من الجيش بتفجير ذخائر غير منفجرة في منطقة المحمرة – عكار.