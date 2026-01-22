الدفاع المدني: عودة الرقم 125 الى العمل بعد إنتهاء الأعمال التقنية

اُعلنت المديرية العامة للدفاع المدني في بيان "انتهاء الأعمال التقنية التي كانت تقوم بها شركة "أوجيرو"، وعودة رقم الطوارئ 125 التابع لغرفة عملياتها المركزية إلى العمل بشكل طبيعي.



ودعت "المواطنين الكرام إلى اعتماد الرقم 125 مجدّدًا للتبليغ عن أي طارئ أو طلب المساعدة".



واكدت "استمرار جهوزية فرقها على مدار الساعة للاستجابة السريعة لنداءات المواطنين"، شاكرةً لهم" تعاونهم وتفهّمهم".