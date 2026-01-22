الأخبار
مكتب مكافحة الجرائم الماليّة وتبييض الأموال يضبط أبقارًا وعجولاً مهرّبة ويوقف متورطين

2026-01-22 | 13:05
مكتب مكافحة الجرائم الماليّة وتبييض الأموال يضبط أبقارًا وعجولاً مهرّبة ويوقف متورطين
مكتب مكافحة الجرائم الماليّة وتبييض الأموال يضبط أبقارًا وعجولاً مهرّبة ويوقف متورطين

في إطار الجهود اليوميّة التي تقوم بها قوى الأمن الدّاخلي لمكافحة مختلف الجرائم على جميع الأراضي اللّبنانية، وتوقيف مرتكبيها، ومنها تلك المتعلّقة بتهريب المواشي إلى لبنان، ونتيجة الاستقصاءات والتّحرّيّات التي قام بها مكتب مكافحة الجرائم الماليّة وتبييض الأموال في وحدة الشّرطة القضائيّة، تمكّنت عناصره بتاريخ 07-01-2026 من ضبط 22 رأسًا من العجول والأبقار المهرّبة من سوريا إلى لبنان، وذلك في بلدة بحنّين – المِنية، داخل مزرعة عائدة لكل من م. ع. (مواليد عام 1984، لبناني)، وشقيقه ع. ع. (مواليد عام 1991، لبناني).

كما جرى ضبط 20 رأسًا من العجول والأبقار داخل مزرعة مواشٍ في منطقة ضهور بحنِّين، عائدة لكل من ع. ع. (مواليد عام 1975، فلسطيني)، ع. ح. (مواليد عام 1965، لبناني).

وأُجري المقتضى القانوني بحقّهم، فيما وُضِعت المواشي المضبوطة تحت الحراسة القضائيّة.

ومن خلال المتابعة، تم معرفة هويّات بائعي الأبقار وأماكن وجودهم، وتوقيف اثنين منهما، وهما كل من م. م. (مواليد عام 1989، لبناني) ووالده خ. م. (مواليد عام 1966، لبناني)، في حين جرى تعميم بلاغ بحث وتحرٍّ بحق بائع ثالث، ويُدعى  ب. م. (مواليد عام 1975، لبناني).

كذلك، وبتاريخ 08-01-2026، ضبطت إحدى دوريّات المكتب المذكور، في محلّة التيرو – الشّويفات،57 بقرة حلوب مصدرها سوريا، داخل مزرعة عائدة للمدعو: (غ. ح. مواليد عام 1974، سوري) المتواري عن الأنظار، وقد تم تعميم بلاغ بحث وتحرٍّ بحقّه. كما جرى تعيين حارس قضائي على الأبقار المضبوطة.

وبناءً على إشارة النيابة العامّة الماليّة، كُلِّفت مديريّة الثّروة الحيوانيّة في وزارة الزراعة بإيفاد أحد الأطباء البيطريين لإجراء الكشف اللازم على رؤوس الماشية المضبوطة، وإصدار تقرير طبي يبيّن وضعها الصّحي، لِيُبنى على الشّيء مقتضاه.

والتّحقيق جارٍ بإشراف القضاء المختص.

أخبار لبنان

أمن وقضاء

مكافحة

الجرائم

الماليّة

وتبييض

الأموال

أبقارًا

وعجولاً

مهرّبة

ويوقف

متورطين

