في صيدا... ضبط كمية كبيرة من المكملات الغذائية والفيتامينات غير المرخصة والمهربة

دهمت الجمارك اللبنانية - ضابطة صيدا محل في مدينة صيدا حيث عثر بداخله على كمية كبيرة من المكملات الغذائية والفيتامينات غير المرخصة والمهربة.



وتم ضبط البضاعة وإقتيدت مع صاحبها الى مركز شعبة المكافحة البرية في الزهراني لإجراء المقتضى القانوني بناء لاشارة القضاء المختص.