روّجا المخدّرات في كورنيش النهر ومفرزة استقصاء بيروت توقفهما وتضبط كميّة منها

في إطار المتابعة المستمرّة التي تقوم بها قطعات قوى الأمن الدّاخلي لمكافحة الجرائم كافّة على كل الأراضي اللّبنانيّة، توافرت معطيات لدى مفرزة استقصاء بيروت في وحدة شرطة بيروت حول قيام شخصَين بترويج المخدّرات في محلّة كورنيش النهر / تقاطع الدخوليّة، على متن سيّارة نوع «كيا ريو» لونها أحمر.



وبنتيجة الاستقصاءات والتّحرّيات المكثّفة، جرى تحديد مكان وجود السّيّارة، حيث نفّذت إحدى دوريّات المفرزة كمينًا محكمًا في المحلّة المذكورة، أسفر عن ضبط السّيّارة وتوقيف من فيها، وهما:



م. ح. (مواليد عام 1994، لبناني)



غ. ر (مواليد عام 1999، لبنانيّة).



وضُبطت معهما كميّة من المواد المخدّرة، موضّبة ومعدّة للتّرويج.



وقد أودع الموقوفان مع السّيّارة والمضبوطات القطعة المعنيّة، لإجراء المقتضى القانوني بحقّهما، عملًا بإشارة القضاء المختص.