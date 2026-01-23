أمن الدولة أوقفت سوريين حائزين على دفاتر سوق سورية مزوّرة في أنطلياس

أعلنت المديرية العامة لأمن الدولة أن دورية من مديرية جبل لبنان الإقليمية - مكتب المتن أوقفت بتاريخ 20/1/2026، السوريين (م. ع.) و(ع. ع.) في محلة إنطلياس، بجرم حيازة دفاتر سوق سورية مزوّرة.



وأوضحت أنه، خلال التحقيق، تبيّن أن الموقوفين يقومان بتأمين رخص سير سورية مزورة لعدد من السوريين المقيمين في لبنان وقد جرى ضبط المستندات المزوّرة الموجودة بحوزتهما.



وأكدت أن المقتضى القانوني أُجري بحقّهما بناءً لإشارة القضاء المختص.