أدرعي: هاجمنا عناصر من حزب الله عملوا داخل موقع لانتاج وسائل قتالية في جنوب لبنان

#عاجل 🔸جيش الدفاع هاجم عناصر إرهابية من حزب الله عملوا داخل موقع لانتاج وسائل قتالية في جنوب لبنان



🔸هاجم جيش الدفاع قبل قليل مبنى عمل من داخله عناصر إرهابية من حزب الله في منطقة بير السناسل بجنوب لبنان.



🔸وقد رصد جيش الدفاع خلال الفترة الأخيرة أنشطة لعناصر حزب الله داخل…

أعلن المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي افيخاي أدرعي ان "الجيش هاجم قبل قليل مبنى عمل من داخله عناصر من حزب الله في منطقة بير السناسل بجنوب لبنان".وقال ادرعي عبر "إكس": "رصد الجيش الاسرائيلي خلال الفترة الأخيرة أنشطة لعناصر حزب الله داخل المبنى الذي كان يعد موقعًا لانتاج وسائل قتالية لصالح حزب الله".وأضاف: "في غارة أخرى في منطقة البقاع هاجم جيش الدفاع بنى تحتية عسكرية لحزب الله".