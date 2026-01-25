الأخبار
بعد عمليّات سرقة عدة من داخل سيّارات على أوتوستراد أبلح – زحلة... وقع في قبضة "المعلومات"

أمن وقضاء
2026-01-25 | 05:30
بعد عمليّات سرقة عدة من داخل سيّارات على أوتوستراد أبلح – زحلة... وقع في قبضة &quot;المعلومات&quot;
بعد عمليّات سرقة عدة من داخل سيّارات على أوتوستراد أبلح – زحلة... وقع في قبضة "المعلومات"

حصلت في الآونة الأخيرة عمليّات سرقة عدة من داخل سيّارات وآليّات "فان" محمّلة ببضائع، على طول الأوتوستراد الممتدّ من زحلة إلى أبلح.

على أثر ذلك، باشرت القطعات المختصّة في قوى الأمن الدّاخلي إجراءاتها الميدانيّة والاستعلاميّة، لتحديد الفاعل، وتوقيفه.

وبنتيجة الاستقصاءات والتّحرّيات تمكّنت شعبة المعلومات من تحديد هويّته، ويُدعى: ع. ح. (مواليد العام 1983، لبناني)، وهو من أصحاب السّوابق بجرائم سرقة، وتعاطي مخدّرات، وبحقّه بلاغ بحث وتحرّ بالجرم ذاته.

وبتاريخ 19-1-2026 وبعد رصدٍ ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريّات الشّعبة من توقيفه في بلدة جَلالا.

وبتفتيشه ضُبِطَ بحوزته كمّية من مادّة حشيشة الكيف.

وبالتّحقيق معه، اعترف بما نُسِب إليه لجهة إقدامه على تنفيذ أكثر من 6 عمليّات سرقة مبالغ ماليّة من داخل السيّارات والفانات المركونة إلى جانب الطّريق، ومنها في زحلة والفرزل، إضافةً إلى تنفيذ العديد من عمليّات السّرقة من داخل المنازل، كما اعترف بتعاطي المخدّرات.

وتمّ تسليم الموقوف مع المضبوط إلى المرجع المعني، لإجراء المقتضى القانوني، بناءً على إشارة القضاء المختصّ.

أخبار لبنان

أمن وقضاء

عمليّات

سيّارات

أوتوستراد

زحلة...

"المعلومات"

أدرعي: هاجمنا عناصر من حزب الله عملوا داخل موقع لانتاج وسائل قتالية في جنوب لبنان
الجيش: عمليات دهم وتوقيف أشخاص من بينهم عصابة لترويج المخدرات
LBCI السابق

