الأمن العام حذر من روابط احتيالية وسرقة حسابات "واتساب"

طلبت المديرية العامة للامن العام من المواطنين كافة التنبه الى حصول عمليات كبيرة لسرقة تطبيقات الواتساب الخاصة بهم وعدم النقر على اي رابط او الاستجابة لاي طلب تحويل أموال وخاصة من المقربين الا بعد التأكد من مصدر مرسل الرسالة لعدم الوقوع ضحية عمليات احتيالية".