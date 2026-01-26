"سانا": الأمن السوري يحبط عملية تهريب أسلحة إلى لبنان عبر منطقة البريج

أعلنت وكالة "سانا" ان مديرية الأمن الداخلي أحبطت في منطقة القصير بحمص، بالتعاون مع مديرية الأمن الداخلي في منطقة النبك بريف دمشق، محاولة تهريب شحنة أسلحة إلى داخل الأراضي اللبنانية عبر منطقة البريج، وذلك عقب ورود معلومات دقيقة حول تحرّك سيارة مشتبه بها آتية من بلدة جريجير.



ونقلت "سانا" عن مصدر أمني قوله أن "القوى الأمنية اعترضت سيارة من نوع "شفروليه" كانت محمّلة بـ 9 صواريخ موجهة من طراز "كونكورس"، و68 حشوة RPG، وصاروخين من نوع 107، إضافة إلى 5 صناديق ذخيرة BKS".



وقال المصدر: "دهمت القوى الأمنية وكر العصابة الكائن في بلدة جريجير والذي نُقلت منه الأسلحة، حيث عُثر على مخازن روسية ومنظار نهاري، فيما تتواصل الجهود لملاحقة جميع المتورطين في العملية".