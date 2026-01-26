بلاغ بحث وتحر بحق مراسل" المنار" علي برو لامتناعه عن المثول أمام النيابة التمييزية

سطر النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار، بلاغ بحث وتحر بحق مراسل تلفزيون المنار علي برو، اثر امتناعه عن المثول امام النيابة العامة التمييزية للتحقيق معه بشأن ما تفوه به من عبارات مسيئة إلى رئيس الجمهورية وموقع الرئاسة.

ولم يتخذ القاضي الحجار قرارا بشأن الصحافي حسن عليق الذي رفض بدوره المثول امام النيابة التمييزية، بانتظار ختم محضر التحقيق الذي فتح بشأن ما ادلى به ايضاً، بحسب الوطنية للاعلام.