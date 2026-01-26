مركز تجميل طبي غير مرخّص داخل أحد المنازل في المنية… وأمن الدولة يوقف صاحبته

أعلنت المديرية العامة لأمن الدولة – قسم الإعلام والتوجيه والعلاقات العامة، أنه في إطار جهودها لمكافحة الجرائم التي تمسّ الصحة العامة، داهمت دورية من مديرية الشمال الإقليمية بتاريخ 23-1-2026 مركز تجميل طبي غير مرخّص يقع داخل أحد المنازل في محلة المنية، حيث تُجرى بداخله عمليات زرع شعر وأعمال تجميلية أخرى.



وأفادت بأنه جرى توقيف صاحبة المركز المدعوة (م.غ.)، وختمه بالشمع الأحمر، وأُجري المقتضى القانوني بحقها بناءً لإشارة القضاء المختص.