مركز تجميل طبي غير مرخّص داخل أحد المنازل في المنية… وأمن الدولة يوقف صاحبته

مركز تجميل طبي غير مرخّص في المنية… وأمن الدولة يوقف صاحبته
صدر عن المديرية العامة لأمن الدولة – قسم الإعلام والتوجيه والعلاقات العامة، البيان الآتي:
في إطار جهودها لمكافحة الجرائم التي تمسّ الصحة العامة، داهمت دورية من مديرية الشمال الإقليمية بتاريخ 23-1-2026 مركز تجميل طبي… pic.twitter.com/NsmVgF6juh
— Lebanese State Securityالمديرية العامة لأمن الدولة (@statesecuritylb) January 26, 2026
