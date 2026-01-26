الأخبار
سرق هاتفًا خلويًا من داخل أحد المطاعم في زحلة وفرّ .. هل من يعرف عنه شيئًا؟
أمن وقضاء
2026-01-26 | 09:14
سرق هاتفًا خلويًا من داخل أحد المطاعم في زحلة وفرّ .. هل من يعرف عنه شيئًا؟
صــدر عـن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة البـلاغ التّالي:
بتاريخ 03-01-2026، ادّعى أمام مخفر المعلّقة في وحدة الدّرك الإقليمي المواطن: م. ر. (مواليد عام 2006، لبناني) ضدّ مجهول، بجرم سرقة هاتفه الخلويّ من داخل مطعم في زحلة.
لذلك، وبناءً على إشارة القضاء المختصّ، تُعمّم المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي صورته، وتطلب إلى الذين يعرفون مكانه أو أيّ شيءٍ عنه، الاتّصال بمفرزة زحلة القضائيّة في وحدة الشّرطة القضائيّة، على أحد الرقمين: 806523 – 08 أو807063-08، تمهيدًا لاتّخاذ الإجراءات القانونيّة اللّازمة.
علمًا بأنّ أيّ شخص يُسهم في إعطاء أيّ معلومة يبقى اسمه طيّ الكتمان، وفقًا للقانون.
أخبار لبنان
أمن وقضاء
هاتفًا
خلويًا
المطاعم
شيئًا؟
التالي
هيكل عرض مع الوزير القطري التطورات في الجنوب وسبل دعم الجيش
يرتدي البزّة العسكريّة ويوهم المواطنين...الأمن العام يوقف منتحل صفة ضابط
السابق
