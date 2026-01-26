سرق هاتفًا خلويًا من داخل أحد المطاعم في زحلة وفرّ .. هل من يعرف عنه شيئًا؟

صــدر عـن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة البـلاغ التّالي:



بتاريخ 03-01-2026، ادّعى أمام مخفر المعلّقة في وحدة الدّرك الإقليمي المواطن: م. ر. (مواليد عام 2006، لبناني) ضدّ مجهول، بجرم سرقة هاتفه الخلويّ من داخل مطعم في زحلة.



لذلك، وبناءً على إشارة القضاء المختصّ، تُعمّم المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي صورته، وتطلب إلى الذين يعرفون مكانه أو أيّ شيءٍ عنه، الاتّصال بمفرزة زحلة القضائيّة في وحدة الشّرطة القضائيّة، على أحد الرقمين: 806523 – 08 أو807063-08، تمهيدًا لاتّخاذ الإجراءات القانونيّة اللّازمة.



علمًا بأنّ أيّ شخص يُسهم في إعطاء أيّ معلومة يبقى اسمه طيّ الكتمان، وفقًا للقانون.