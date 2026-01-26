هيكل عرض مع الوزير القطري التطورات في الجنوب وسبل دعم الجيش

استقبل قائد الجيش العماد رودولف هيكل في مكتبه – اليرزة، وزير الدولة في وزارة الخارجية القطرية الدكتور محمد بن عبد العزيز الخليفي، بحضور السفير القطري الشيخ سعود بن عبد الرحمن آل ثاني، ومدير عام صندوق قطر للتنمية فهد حمد السليطي مع وفد مرافق.



وتناول البحث الأوضاع العامة في لبنان، والتطورات في الجنوب، وسبل دعم الجيش في ظل التحديات الراهنة.



كما شكر هيكل لـ"لدعم المستمر الذي تقدمه دولة قطر إلى الجيش، ومساهمتها في تعزيز أمن لبنان واستقراره".