تدابير سير استثنائية لثلاثة أيام تزامنًا مع انعقاد جلسات لمجلس النواب

أعلنت المديريّة العامّة لقـوى الأمـن الدّاخلي أنه في السّاعة 11:00 من أيام الثلاثاء، الأربعاء، والخميس في 27، 28 و29-01-2026، ستُعقَد جلسات تشريعية عامّة في مجلس النّواب لإقرار الموازنة العامة عن عام 2026. لذلك، سيتم إخلاء وإقفال شارع المصارف كلّيّاً طيلة فترة انعقاد الجلسات، اعتباراً من السّاعة 7:00 صباحاً من التواريخ المذكورة أعلاه وحتى الانتهاء.



وطلبت المديرية من المواطنين أخذ العلم والتّقيّد بإرشادات وتوجيهات عناصر قوى الأمن الداخلي، وباللافتات التوجيهيّة الموضوعة في المكان تسهيلاً لحركة السير ومنعاً للازدحام.