إقفال مركز للتدليك بالشمع الأحمر في طرابلس

أقفلت عناصر مديرية أمن الدولة مركزا للتدليك بالشمع الأحمر لصاحبه (م. غ) في شارع التوجيه في المدينة، بإشارة من النائب العام الاستئنافي في الشمال القاضي هاني الحجار، بعد تبين عدم حيازته على التراخيص القانونية اللازمة للعمل، بحسب الوكالة الوطنية للإعلام.