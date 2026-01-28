عمليات دهم للجيش... وضبط معملَين لتصنيع المخدرات

أعلنت قيادة الجيش - مديرية التوجيه في بيان، أنه في إطار التدابير الأمنية التي تنفذها المؤسسة العسكرية لمكافحة الاتجار بالمخدرات، نفذت وحدة من الجيش عملية دهم في منطقة جوار الحشيش - الهرمل، وضبطت معملا لتصنيع المخدرات وكمية منها.



وأفادت في بيان، بأن وحدات أخرى أوقفت شخصَين وفقًا لما يلي:



- توقيف المواطن (ص.ط.) في منطقة إيعات - بعلبك المطلوب بموجب عدد كبير من مذكرات التوقيف لإطلاقه النار باتجاه دورية للجيش، وضبط مسدس حربي في حوزته.

- توقيف السوري (ح.أ.) عند حاجز السفري - بعلبك لحيازته مبلغًا ماليًا مزورًا ولتجوله بصورة غير قانونية.



وبحسب البيان، فإن مديرية المخابرات نفذت عمليات دهم في منطقتَي ألفون والحميرة – الهرمل، وضبطت معملًا لتصنيع المخدرات، إضافة إلى كمية كبيرة من حبوب الكبتاغون والمواد الأولية المستخدمة في تصنيعها.



وسُلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفَين بإشراف القضاء المختص.