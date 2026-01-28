الأخبار
عمليّة ضبط معمل لتصنيع الكبتاغون في التّل الأبيض – بعلبك... وهكذا علقت وزارة الداخلية

2026-01-28 | 13:05
عمليّة ضبط معمل لتصنيع الكبتاغون في التّل الأبيض – بعلبك... وهكذا علقت وزارة الداخلية
عمليّة ضبط معمل لتصنيع الكبتاغون في التّل الأبيض – بعلبك... وهكذا علقت وزارة الداخلية

أعلنت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي – شعبة العلاقات العامّة أنه "إلحاقّا لبلاغنا السابق، الصادر بتاريخ 15-1-2026، والمتعلّق بضبط معمل لتصنيع الكبتاغون في التّل الأبيض – بعلبك".

وعلى أثر التعاون بين المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – مكتب مكافحة المخدّرات المركزي في وحدة الشرطة القضائية، ووزارة الداخلية السعودية ممثلة بالمديرية العامة لمكافحة المخدرات، ونتيجة تبادل معلومات مفادها نشاط أشخاص في تصنيع المخدّرات، لا سيما حبوب الكبتاغون في محلة تل الأبيض، حيث يوجد مصنع ومستودع وكميّة من المواد الأوّليّة لهذه الغاية.

وعلى أثر ذلك، نفّذت قوة من المجموعة الخاصّة والقوّة الضاربة في شعبة المعلومات، بالتنسيق والمؤازرة من الجيش اللبناني، في محلة التل الأبيض- بعلبك عمليّة أمنيّة أسفرت عن ضبط معمل لتصنيع الكبتاغون وكمية من المخدرات وأسلحة ومواد محظورة.

وبنتيجة المتابعة الفورية، وتبيّن أن صاحب هذا المعمل هو المدعو ر. ج. (مواليد عام 1987، لبناني) مطلوب بموجب 23 مذكرة عدلية بجرائم تصنيع المخدِّرات والاتجار بها، الاتجار بالأسلحة الحربية، تأليف عصابات وغيرها. جرى تحديد مكان إقامته حيث يقطن مع عائلته ووالده وعماله في مجمع من الأبنية المتلاصقة المتصلة بالمستودع والمعمل.

وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، وبدراسة تقييمية أمنية للموقع، تم إعداد خطة متكاملة حيث تم الإطباق على المعمل فجر تاريخ ١٥-١-٢٠٢٦ بعملية خاطفة، حيث تم توقيفه وابنه المدعو (ع. ج. مواليد 2008) لتورّطه بجرائم مخدرات، ووالده المدعو (ع. ج. مواليد عام 1956) المطلوب بـ٧ مذكرات عدلية، ومساعده (م. م. مواليد عام 2000، سوري) مطلوب بمذكرتَين عدليّتَين، و(ع. ح. مواليد عام 2008، لبناني)

وقد جرى ضبط: معمل لتصنيع حبوب الكبتاغون مخبّأ داخل غرفة مقفلة بالكامل بطريقة مموهة وبطريقة احترافية، إضافة إلى أدوات خلط وعجن، وأكثر من مئة رأس حديدي تُستَعمَل لطبع الحبوب من خلال المعمل، 3 مولّدات كهربائية، حوالي 13 علبة كرتونية من دواء “كيناكينو” يُستَخدَم كمخدِّر منفصل أو ضمن خلطة الكبتاغون، وكل علبة تزن حوالي 20 كلغ، كيس خيش بداخله مادة الماريجوانا، كمية من حشيشة الكيف، 11 قطعة سلاح حربي مختلفة مع ذخيرة متنوّعة، مواد سائلة تُستَخدَم كسلائف في تصنيع المخدرات حوالي 4 عبوات كبيرة، أكياس تحتوي على “بودرة بيضاء” تُستَخدَم في تصنيع الكبتاغون، 820 حبة ترامادول، ومبلغ مالي.

وأجري المقتضى القانوني بحقهم، وتم ختم المستودع بالشمع الأحمر، وحجز سيارتَين مرتبطتَين بنشاط الشبكة الإجرامي.
 
 
 
 
 
 
وفي السياق، علقت وزارة الداخلية في حسابها عبر موقع "إكس" قائلة: "هذه العملية النوعية، من جديد، أنّ مكافحة المخدرات أولوية وطنية لا تهاون فيها، وأنّ قوى الأمن الداخلي، بالتعاون مع الجيش اللبناني وبالتنسيق مع الأجهزة المعنية في الدول العربية الشقيقة لا سيّما مع وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية، مستمرة في ملاحقة وتفكيك شبكات الاتجار وتهريب المخدرات وتوقيف المتورطين، حمايةً لمجتمعاتنا وأمنها".
 



LBCI
أمن وقضاء
2026-01-15

بالتعاون مع السلطات السعودية... دهم معمل لتصنيع الكبتاغون في التل الأبيض – بعلبك وضبط كمية من المخدّرات والأسلحة

LBCI
أمن وقضاء
2026-01-27

الجيش: عمليات دهم وضبط معمل نقّال لتصنيع المخدرات في منطقة تل الأبيض - بعلبك

LBCI
أمن وقضاء
2026-01-09

الجيش: ضبط معمل لتصنيع المخدرات في حرف السماقة – الهرمل

LBCI
أمن وقضاء
2025-12-23

الجيش: ضبط معمل لتصنيع المخدرات بالإضافة إلى أعتدة عسكرية

LBCI
أمن وقضاء
16:42

أمن الدولة يعلن أرقام المرشحين الذين اجتازوا الاختبارات الرياضية ويحدد موعد الاختبارات الخطية لرتبة مأمور متمرن

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:40

بعد فساد النبطية ومرجعيون... مكافحة الفساد تدق باب بلدية صيدا

LBCI
أمن وقضاء
10:44

عمليات دهم للجيش... وضبط معملَين لتصنيع المخدرات

LBCI
أمن وقضاء
06:44

الأمن العام: توقيف شبكة تركية لتهريب المخدرات في مطار رفيق الحريري

LBCI
أخبار لبنان
2025-10-19

تدريب مشترك بين اليونيفيل الإيطالية والجيش

LBCI
آخر الأخبار
2025-09-05

قائد الجيش رودولف هيكل غادر قصر بعبدا

LBCI
آخر الأخبار
11:38

النائب زياد حواط: أنا ضد المس بالذهب قبل تفعيل اصلاح القطاع العام وأجهزة الرقابة وهل يعقل ان تكون ميزانية وزارة السياحة شبه معدومة؟

LBCI
عالم الطبخ
2026-01-04

روستو اللحم مع الصلصة والخضار... إليكم خطوات التحضير مع الشيف فادي زغيب (فيديو)

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
16:01

أصابع الإتهام تطال شركة "Coral": لا تلتزم معايير السلامة العامة في بناء منشآت جديدة... فما مدى جديتها؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:07

واشنطن تفاوض وطهران تترقب… وإسرائيل تلوّح بالرد القوي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:50

لبنان يدخل موسوعة غينيس بأطول ريسيتال ميلادي في العالم... وقداس إلهي بعنوان "قداس السلام"

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:46

موازنة 2026 بين العجز والدستورية… والسياسة حاضرة بقوة تحت قبة البرلمان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:42

هنيبعل القذافي في بكركي... بعد بيروت هذه وجهته

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:40

بعد فساد النبطية ومرجعيون... مكافحة الفساد تدق باب بلدية صيدا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:32

اليوم الثاني من مناقشة الموازنة... إليكم تفاصيل الجلسة المسائية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:31

موازنة ٢٠٢٦: فيلم لبناني طويل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:30

كيف تحولت جلسة مناقشة الموازنة إلى مهرجان شعبوي؟

LBCI
منوعات
04:02

زلازل ودمار ودماء… نبوءة مرعبة عمرها 120 سنة تعود إلى الواجهة وتُنذر بحدث كارثي عالمي

LBCI
حال الطقس
02:21

منخفض جوي معتاد يضرب لبنان

LBCI
أخبار لبنان
06:56

عبد المسيح يعرض فاتورته في السوبرماركت خلال كلمته في الجلسة

LBCI
أخبار لبنان
05:18

بعد ارتفاع حوادث الدراجات النارية...تعميم لوزير الداخلية بتشديد الإجراءات

LBCI
أمن وقضاء
10:44

عمليات دهم للجيش... وضبط معملَين لتصنيع المخدرات

LBCI
أخبار لبنان
05:10

أخذ وردّ بين النواب والسبب: كلمة "ميليشيا" في خطاب الجميّل

LBCI
أخبار لبنان
05:50

برّي ليعقوبيان: انتِ ما معك خبر شي..

LBCI
أخبار لبنان
06:23

زرازير: راحت جماعة ما خلّونا وإجت جماعة اللي فينا وبدنا...بدنا نروق!

