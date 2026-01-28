عمليّة ضبط معمل لتصنيع الكبتاغون في التّل الأبيض – بعلبك... وهكذا علقت وزارة الداخلية

تؤكّد هذه العملية النوعية، من جديد، أنّ مكافحة المخدرات أولوية وطنية لا تهاون فيها، وأنّ قوى الأمن الداخلي، بالتعاون مع الجيش اللبناني وبالتنسيق مع الأجهزة المعنية في الدول العربية الشقيقة لا سيّما مع وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية، مستمرة في ملاحقة وتفكيك شبكات… https://t.co/jVo7H57TrQ
— وزارة الداخلية والبلديات اللبنانية (@MOIM_Lebanon) January 28, 2026
تؤكّد هذه العملية النوعية، من جديد، أنّ مكافحة المخدرات أولوية وطنية لا تهاون فيها، وأنّ قوى الأمن الداخلي، بالتعاون مع الجيش اللبناني وبالتنسيق مع الأجهزة المعنية في الدول العربية الشقيقة لا سيّما مع وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية، مستمرة في ملاحقة وتفكيك شبكات… https://t.co/jVo7H57TrQ