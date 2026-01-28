أمن الدولة يعلن أرقام المرشحين الذين اجتازوا الاختبارات الرياضية ويحدد موعد الاختبارات الخطية لرتبة مأمور متمرن

دعت المديرية العامة لأمن الدولة المرشحين والمرشحات للتطوع لرتبة مأمور متمرن إلى الاطلاع على جدول الناجحين في الاختبار الرياضي، الواردة أرقامهم في الجدولين المرفقين أدناه، والذين اجتازوا الاختبار الرياضي بنجاح، محدّدة موعد ومواد الاختبارات الخطية وهي اللغة العربية، واللغة الأجنبية، والتقييم العلمي والثقافي، وذلك في الساعة السابعة صباحًا من تاريخ ٧-٢-٢٠٢٦ في مدينة الرئيس رفيق الحريري الجامعية – الحدث – الجامعة اللبنانية.



وطلبت المديرية من المرشحين المذكورين أعلاه الاطلاع على جدولي توزيعهم على الكليات والقاعات قبل موعد الاختبار، والتقيّد بإحضار إيصال الترشيح الذي يحمل الرسم الشمسي للمرشح/ة مرفقًا بصورة عن بيان القيد الإفرادي، إضافةً إلى قلم حبر أزرق فقط لا غير.



وشدّدت المديرية على منع اصطحاب الآلات الحاسبة أو أجهزة الاتصال والتواصل على اختلاف أنواعها، بما فيها الهواتف الخلوية، الأجهزة اللوحية، الساعات الذكية، السماعات وغيرها.