أمن الدولة يعلن أرقام المرشحين الذين اجتازوا الاختبارات الرياضية ويحدد موعد الاختبارات الخطية لرتبة مأمور متمرن

أمن الدولة يعلن ارقام المرشحين الذين اجتازوا الاختبارات الرياضية ويحدد موعد الاختبارات الخطية لرتبة مأمور متمرن (ذكور وإناث)
صدر عن المديرية العامة لأمن الدولة – قسم الإعلام والتوجيه والعلاقات العامة، البيان الآتي:
تدعو المديرية العامة لأمن الدولة المرشحين والمرشحات للتطوع… pic.twitter.com/ngO375boyA
