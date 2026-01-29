مداهمات لأمن الدولة على معامل تصنيع في البقاع: إقفال معمل شوكولا وسكاكر ووقف معمل بطاطا عن الإنتاج موقتًا

أعلنت المديرية العامة لأمن الدولة - قسم الإعلام والتوجيه والعلاقات العامة أنه في إطار الإجراءات الهادفة إلى حماية صحة المواطنين والالتزام بالمعايير القانونية والصحية، نفّذت مديرية البقاع الإقليمية - مكتب زحلة بتاريخ ٢٨/١/٢٠٢٦ سلسلة مداهمات على معامل تصنيع في البقاع الأوسط، حيث داهمت معملاً لتصنيع الشوكولا والسكاكر في بلدة جديتا، وتبيّن أنّه يعمل من دون ترخيص ولا يستوفي أدنى الشروط الصحية المطلوبة.



وأفادت في بيان، بأنه جرى ضبط مواد منتهية الصلاحية في داخله، وختم المعمل بالشمع الأحمر بناءً على إشارة القضاء المختص.



وبحسب البيان، فإن دورية من مكتب أمن الدولة في زحلة داهمت بمؤازرة مندوبين من وزارتي الصحة والصناعة، معملاً لتصنيع البطاطا في مدينة زحلة - محلة الدلهمية، وتقرر ايقافه عن الإنتاج موقتًا إلى حين صدور نتائج الفحوص المخبرية، وذلك بناءً على إشارة النيابة العامة الاستئنافية في البقاع.