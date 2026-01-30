الأخبار
أهالي الموقوفين اعتصموا في ساحة رياض الصلح... ومطالبة بتحقيق العدالة وتحسين أوضاع السجناء
أمن وقضاء
2026-01-30 | 07:00
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
أهالي الموقوفين اعتصموا في ساحة رياض الصلح... ومطالبة بتحقيق العدالة وتحسين أوضاع السجناء
نفذ العشرات من أهالي الموقوفين اللبنانيين اعتصاما في ساحة رياض الصلح، في ظل استمرار الاحتجاجات داخل السجون وتقدّم المفاوضات اللبنانية – السورية الهادفة إلى معالجة أوضاع الموقوفين والمحكومين السوريين.
وافادت "الوكالة الوطنية للاعلام" بان المعتصمين طالبوا عبر الهتافات التي أطلقوها "بتحرير ابنائهم وفقا لمحاكمات عادلة تجريها السلطات القضائية اللبنانية".
كما القيت كلمات دعت رئيس الحكومة ووزير العدل لتحمل مسؤولياتهما في هذا الاطار، والى "تخفيف السنة السجنية الى 6 اشهر او اصدار عفو عام، اضافة الى تحسين اوضاع المساجين".
وحمل الأهالي النواب مسؤولية ما اعتبروها "المظلومية التي يتعرض لها السجناء، بسبب عدم تحركهم لرفع الغبن عنهم".
ودعت الكلمات الى "عدم التجديد لهؤلاء النواب في صناديق الاقتراع بسبب تقاعسهم عن ايجاد الحلول الجذرية لهذا الملف".
أخبار لبنان
أمن وقضاء
الموقوفين
اعتصموا
الصلح...
ومطالبة
بتحقيق
العدالة
وتحسين
أوضاع
السجناء
