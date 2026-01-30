0min

سقوط صهريج مازوت عن جسر سليم سلام و الدفاع المدني يعمل على إزالة المازوت المتسرّب

سقط صهريج مازوت عن جسر سليم سلام في بيروت ويعمل الدفاع المدني على إزالة المازوت المتسرّب، بحسب الوكالة الوطنية للإعلام.