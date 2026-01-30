الأخبار
الجيش: عملية دهم وتوقيف أشخاص وضبط سيارات مسروقة وكمية من المخدرات في بريتال والطيبة

2026-01-30 | 12:45
الجيش: عملية دهم وتوقيف أشخاص وضبط سيارات مسروقة وكمية من المخدرات في بريتال والطيبة

ضمن إطار التدابير الأمنية التي تنفذها المؤسسة العسكرية لمكافحة الاتجار بالمخدرات والجريمة المنظّمة، وبعد توافر معلومات عن وجود سيارات مسروقة في منطقتَي بريتال والطيبة – بعلبك، دهمت وحدات من الجيش منازل مطلوبين وأوقفت ٤ سوريين والمواطن (ع.ي.) المطلوب لارتكابه جرائم السرقة والاتجار بالمخدرات، وضبطت في حوزتهم ٦ سيارات مسروقة وكمية من حشيشة الكيف والحبوب المخدرة بالإضافة إلى أعتدة عسكرية وقطع سيارات.
سُلّمت المضبوطات، وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.
 

أخبار لبنان

أمن وقضاء

عملية

وتوقيف

أشخاص

سيارات

مسروقة

وكمية

المخدرات

بريتال

والطيبة

مقالات ذات صلة

LBCI
أمن وقضاء
2026-01-06

الجيش يوقف ٧ أشخاص ويضبط كمية كبيرة من المخدرات والأسلحة والذخائر الحربية

LBCI
أمن وقضاء
2026-01-25

الجيش: عمليات دهم وتوقيف أشخاص من بينهم عصابة لترويج المخدرات

LBCI
أمن وقضاء
2026-01-27

الجيش: عمليات دهم وضبط معمل نقّال لتصنيع المخدرات في منطقة تل الأبيض - بعلبك

LBCI
أخبار لبنان
2025-12-04

توقيف سيارة... وضبط كمية من الدخان المهرّب

LBCI
أمن وقضاء
10:03

مفرزة استقصاء البقاع توقف مطلوبًا بمذكّرتَي توقيف بجرمَي تزوير واحتيال

LBCI
خبر عاجل
08:47

الطاقة تصدر تسعيرة المولدات الخاصة في شهر كانون الثاني 2026

LBCI
أمن وقضاء
07:00

أهالي الموقوفين اعتصموا في ساحة رياض الصلح... ومطالبة بتحقيق العدالة وتحسين أوضاع السجناء

LBCI
أمن وقضاء
06:24

سقوط صهريج مازوت عن جسر سليم سلام و الدفاع المدني يعمل على إزالة المازوت المتسرّب

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2026-01-22

الرئيس عون متمسك بمواقفه والحملات لن تغير في واقع الحال

LBCI
آخر الأخبار
15:08

طارق متري لـ "جدل": عودة الجنوبيين الى قراهم هو أساس المسار التفاوضي الذي يخوضه اليوم لبنان عبر الميكانيزم 

LBCI
أخبار دولية
01:14

ترامب: لدينا مجموعة سفن حربية متجهة إلى مكان يدعى إيران وآمل ألا نضطر إلى استخدامها

LBCI
أخبار دولية
2026-01-24

مسؤول أميركي: الجولة المقبلة من محادثات روسيا وأوكرانيا تجري يوم الأحد في أبوظبي

LBCI
أخبار دولية
13:30

جانب من اسرار البيت الابيض في فيلم وثائقي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:28

منصّةٌ رقميةٌ تحمي بياناتِ مهجري الحربِ الأهليّة والتمويلُ عائقٌ

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:27

توافر الغاز في لبنان: ماذا يقول رئيس نقابة الموزعين للـLBCI؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:25

جمعية المصارف: لا يجوز منح المودعين وعودا لا يمكن الإيفاء بها

LBCI
أخبار دولية
13:17

إسرائيل تطلب دعما أميركيا لضرب مخازن الصواريخ الباليستية الإيرانية

LBCI
أخبار دولية
13:15

هاتف المسؤولين الايرانيين لا يهدأ.. ووزير الخارجية الايرانية في تركيا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:10

مجلس الوزراء يقرّ اتفاقية نقل محكومين سوريين ويبحث إعادة الإعمار في جلسة حافلة ببعبدا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:08

الى كل العسكريين وموظفي القطاع العام: لهذه الأسباب الدولة عاجزة حالياً عن تلبية مطالبكم

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:03

الرتب والرواتب… من الرشوة الانتخابية إلى الانهيار المالي

LBCI
فنّ
10:06

"قتلتها ولم تُبدِ أي ندم على جريمتها"… نقيب الفنانين السوريين يكشف تفاصيل صادمة عن مقتل هدى شعراوي

LBCI
اقتصاد
02:08

ارتفاع في أسعار المحروقات...

LBCI
حال الطقس
03:21

إليكم حال الطقس في لبنان...

LBCI
موضة وجمال
10:48

"كادت أن تظهر عارية"... فستان خطوبة "أشهر عارضة في أستراليا" يثير البلبلة: "لم تترك شيئًا للخيال!" (صور)

LBCI
أخبار لبنان
08:10

الانتخابات النيابية في 3 و10 أيّار...

LBCI
أمن وقضاء
12:45

الجيش: عملية دهم وتوقيف أشخاص وضبط سيارات مسروقة وكمية من المخدرات في بريتال والطيبة

LBCI
اقتصاد
05:16

الذهب يتراجع إلى ما دون 5000 دولار للأونصة

LBCI
خبر عاجل
08:47

الطاقة تصدر تسعيرة المولدات الخاصة في شهر كانون الثاني 2026

