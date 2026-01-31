هزة بقوة 2.8 درجات في عنايا - جبيل

أفاد المركز الوطني للجيوفيزياء بأنه سجّل عند الساعة 4:49 بالتوقيت المحلي من فجر اليوم السبت هزة أرضية بقوة 2.8 درجات على مقياس ريختر حدد موقعها في عنايا - قضاء جبيل.