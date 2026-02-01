الأخبار
عمليات دهم وتوقيف أشخاص وضبط كمية من المخدرات والأسلحة الحربية

أمن وقضاء
2026-02-01 | 12:22
عمليات دهم وتوقيف أشخاص وضبط كمية من المخدرات والأسلحة الحربية
عمليات دهم وتوقيف أشخاص وضبط كمية من المخدرات والأسلحة الحربية

أعلنت قيادة الجيش أن وحدة من الجيش دهمت منازل مطلوبين في منطقة الدورة - الهرمل، وأوقفت المواطن (ح.ح.) لإطلاقه النار باتجاه أحد الأشخاص وإصابته، وترويجه المخدرات، وضبطت في حوزته كمية من حشيشة الكيف وحبوب الكبتاغون وأسلحة وذخائر حربية، بالإضافة إلى أعتدة عسكرية.


كما أوقفت دورية من مديرية المخابرات في منطقة الدورة - الهرمل المواطن (ع.ج.) لارتكابه عدة جرائم منها ترويج المخدرات، وضبطت في حوزته كمية من المخدرات والأسلحة الحربية بالإضافة إلى أعتدة عسكرية.

كذلك أوقفت دورية أخرى من المديرية في منطقة رأس العينبعلبك المواطن (م.ج.) لاتجاره بالأسلحة الحربية وضبطت في حوزته كمية كبيرة منها.

وأوضحت القيادة أن المضبوطات سُلّمت وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص .

