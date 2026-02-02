المركز الوطني للجيوفيزياء: هزة أرضية ليلا بقوة 2.6 في منطقة سحمر

أفاد المركز الوطني للجيوفيزياء عبر حسابه على "إكس" بأنه "سجّل في الساعة 00:58 بالتوقيت المحلي من فجر يوم الاثنين الواقع فيه 2 شباط 2026 هزة أرضية بقوة 2.6 درجة على مقياس ريختر حدد موقعها في منطقة سحمر".