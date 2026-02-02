مجلس القضاء الأعلى دعا القضاة والمساعدين القضائيين إلى التعامل بإيجابية مع جهوده

تابع مجلس القضاء الأعلى، أثناء اجتماعه الأسبوعي، مداولاته في موضوع حقوق القضاة والمساعدين القضائيين، وأوضاع قصور العدل.



وأكد في بيان، أنه لن يتهاون في موضوع هذه الحقوق والحاجات والمطالب، وهو يتابع الموضوع مع المراجع المعنية، وأنّ ثمة مساعٍ جدّية في هذا الشأن، وقد لقي قسمٌ منها تجاوباً من قبل هذه المراجع.



ودعا مجلس القضاء الأعلى، القضاة والمساعدين القضائيين، إلى ملاقاته في التعامل بإيجابية مع الجهود التي يقوم بها، بعيداً عن أي مواقف تعرقل حسن سير العمل القضائي.